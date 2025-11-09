我是廣告 請繼續往下閱讀

▲人工耳蝸可將聲音轉為電訊號，直接刺激聽神經，可望有效協助重度聽損者重建聽力。（圖／成大醫院提供）

70歲水電師傅方先生最近突然發現聽力嚴重退化，雖配戴助聽器，卻無法改善，到成大醫院評估後，確診為「突發性感音神經性聽損 」，經與醫療團隊論後，決定接受人工耳蝸植入，術後逐漸恢復聽力，重拾社交、工作信心；專家提醒，某些聽力減弱並非自然老化現象，及早介入可顯著提升生活品質。成大醫院耳鼻喉部聽力師陳嘉思指出，65歲以上長者約1/3有不同程度聽力損失，其中多為漸進惡化，卻常被誤認為「正常老化」；她解釋，聽覺是可被訓練並改善的能力，透過個別化輔具與復健策略，可維持清晰溝通及社會參與，進而避免憂鬱、孤立甚至失智的風險。陳嘉思說明，針對輕、中度聽損，一般以助聽器介入，但助聽器若無法改善語音辨識，重度患者可評估人工耳蝸（Cochlear Implant, CI），其可將聲音轉為電訊號，直接刺激聽神經，有效協助患者重建聽能。不過陳嘉思也說，人工耳蝸並非人人適用，長者的適應力與大腦可塑性是關鍵，需術前完整評估健康狀況、認知功能與家庭支持度。成大醫院強調，人工耳蝸手術只是起點，術後的調機、聽能訓練與長期追蹤才是復聽關鍵，聽力師將依個案需求調整參數，並設計聽覺訓練計畫，支持患者逐步辨識語音和環境聲，並與耳鼻喉科醫師、語言治療師合作，提供全方位照護。陳嘉思提醒，若長輩常說：「你說什麼？講大聲一點！」或看電視音量過大，或答非所問、迴避談話，應儘速安排聽力檢查，透過專業評估與適當輔具介入，為長者重新連結生活的聲音。