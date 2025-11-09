我是廣告 請繼續往下閱讀

吳小姐長期有腰痠背痛的困擾，曾因脊椎間盤突出導致行走困難，治療多次仍不見起色，直到接受「高能量磁場治療」6次後，疼痛明顯緩解，還能與家人外出踏青，生活品質明顯改善。台北醫學大學附設醫院物理治療師葉惠敏表示，高能量磁場治療（SIS, Super Inductive System）利用特殊線圈產生約2.5特斯拉的高強度磁場，能深入肌肉及神經約10公分，透過磁生電效應引發肌肉收縮與放鬆，達到止痛、促進修復的效果，且治療過程不需穿刺或接觸皮膚，無明顯副作用，對於肩頸痠痛、術後僵硬、關節活動受限等問題都有幫助，是近年復健新趨勢。葉惠敏指出，高能量磁場治療常見用於3類案例，首先是像吳小姐一樣的慢性腰背痛患者，還有例如工程師王先生因長期姿勢不良，導致肩頸僵硬、失眠，經3次治療後，手臂已可抬且睡得更沉；此外，某些人經手術後肢體受限，例如接受膝蓋手術的周先生，術後因肌肉緊繃，無法平躺，接受5次療程後疼痛消失，膝蓋可完全伸直。針對高能量磁場治療主要功效，葉惠敏列舉如下：●改善急性與慢性疼痛。●放鬆肌肉，提升關節活動度。●加速骨折及手術後修復。●強化肌力，避免肌肉萎縮。●舒緩痙攣，促進神經循環。葉惠敏表示，高能量磁場治療每次約15分鐘，許多患者在首次療程後即明顯感受放鬆。若與長期吃藥或注射相比，其可降低副作用風險並縮短復健期；對於無法積極運動的患者，此療法能協助誘發肌肉收縮、維持肌力，是整合疼痛緩解與功能訓練的有效工具。葉惠敏提醒，此治療雖安全，但裝有心律調節器，或體內也金屬植入物，或懷孕者，均不建議使用，若有出血、感染、發燒等狀況，也應先與醫師討論。她強調，疼痛是身體的警訊，若影響日常生活，不應久忍，須及早就醫，才能真及早恢復行動力。