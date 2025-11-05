台人最愛的日本國民服飾UNIQLO，連在韓國也大受歡迎，今年日韓「爆紅神褲」秋冬新款搶翻天，繼錐形褲後，又有「繭型褲」被譽為神作，在社群Threads爆紅。UNIQLO最新聯名時尚設計師JW ANDERSON的「女裝繭型褲479767」，已在韓國官網秒殺搶爆，現在台灣還買得到，價格、尺寸、門市一次整理。
UNIQLO：日韓「爆紅神褲」秒殺！什麼是繭型褲？
UNIQLO近來頻頻以修飾美褲封神，前有高腰設計搭配俐落剪裁、以修飾髖部線條的錐形褲；如今再以「繭型褲」被譽為神作，日韓爆紅登熱搜、拿下銷售冠軍，熱潮延燒到台灣與香港。
UNIQLO秋冬再度請出話題最高的時尚設計師Jonathan Anderson，同名時尚生活品牌JW ANDERSON聯名，汲取傳統戶外裝備元素、透過現代輪廓結合英式經典詮釋「英倫野趣」設計。
一款「女裝 繭型褲 479767」不只在IG洗版、Threads大爆紅，UNIQLO表示，選用選用柔軟親膚的棉質萊賽爾牛仔布，結合高腰設計與俐落的落地剪裁，打造繭型輪廓。
標榜中高腰剪裁版型設計能呈現自然的垂墜效果，像一道俐落的圓弧形線條、從腰部劃過臀部、順暢延伸至褲腳，既不挑身形、穿上後顯瘦又顯腿長。
網友狂推UNIQLO繭型褲！梨形身材救星、O型腿也不見了
繭型褲如此修飾下半身比例的立體輪廓感，被認為是梨形身材救星，巧妙將最讓女性困擾的馬鞍肉、腿型曲線都藏得好好的；而且腰部採用鬆緊設計，更不挑身型、偏瘦一點或微肉一點都能穿著舒適。
是穿過的網友們紛紛大讚：「試穿過實體很修飾」、「這褲子真的太神了！完全看不出自己的O型腿，還超顯腿長！」「我們這種腿很有料(?)的適合這種寬管彎刀褲！最近真的大熱愛這種酷酷的褲褲」、「繭型的褲腰那邊有打摺子，整個很修小腹」。
不過也有人認為：「我這種大屁股粗腿人跟這種版型無緣」、「對我這種屁股有料沒有腰的人來說很不修飾」、「我也是大腿黏在一起的人 一律穿寬褲」。
JW ANDERSON聯名新款！秋冬刷毛更舒適
UNIQLO表示，JWA繭型褲具有起毛感且柔軟的棉質與嫘縈混紡材質，實際上摸起來帶點絨毛觸感，秋冬穿著更舒適。在右後口袋上還有JW ANDERSON刺繡設計。
UNIQLO繭型褲479767韓國秒殺！台灣還買得到 價格、尺寸、門市一覽
UNIQLO這款女裝「繭型褲479767」已在韓國官網秒殺，咖色從XS到XXL全被掃空缺貨中，黑、米色也僅剩少量尺寸。
台灣UNIQLO「女裝繭型褲479767」定價1490元，提供09 BLACK、30 NATURAL、38 DARK BROWN三種顏色，及S、M、L三種尺寸可選。僅限網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店販售。
可惜的是，台灣沒有進到較大碼尺寸XL與XXL，讓棉花糖女孩失望留言：「沒有大碼XL 哭哭」。
另外，GU日前熱賣的人氣單品也補貨了！「女裝水餃包357610」690元有4色可選、「繫帶芭蕾舞運動鞋357744」990元則以3款大地色為主。還針對出道20週年紀念的SUPER JUNIOR演唱會＜SUPER SHOW 10＞，為永遠的朋友E.L.F.（Ever Lasting Friends）粉絲提早準備藍色慶典，應援寶藍色大學T、針織衫及毛帽盤點。
資料來源：台灣UNIQLO、韓國UNIQLO、GU
