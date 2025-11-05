麥當勞鐵粉發瘋！去年在韓國麥當勞販售的毛茸茸「奶昔大哥零錢包」，網路大爆紅。如今，粉絲敲碗成真，台灣麥當勞表示：「將推出奶昔大哥毛毛包與購物袋」，證實「預定於十一月下旬上市，敬請期待。」有消費者今（5）日在門市自助點餐機欲加購購物袋，提早發現「奶昔大哥毛毛包」蹤影，在Threads分享，瞬間掀起騷動。
去年底，韓國麥當勞宣布「奶昔大哥」重返，開賣紫色的Grimace Shake藍莓口味奶昔，還搭配推出一款「奶昔大哥零錢包」，以毛茸茸面料做出奶昔大哥的頭型，搭配可愛五官與溫暖觸感，讓人一見傾心，網路大爆紅。不少台灣粉絲也瘋狂敲碗。
如今，粉絲敲碗成功了！社群Threads上，有消費者分享今天在麥當勞門市，自助點餐機欲加購購物袋，發現「奶昔大哥毛毛包」蹤影。似乎看到不小心提早上架的「奶昔大哥毛毛包」199元、「奶昔大哥購物袋」59元商品資訊，瞬間掀起騷動。
《NOWNEWS》記者求證台灣業者，麥當勞表示：「麥當勞將推出奶昔大哥毛毛包與購物袋 ，待準備就緒後，預定於十一月下旬上市，敬請期待。」各位粉絲們，一起準備開搶吧。
資料來源：韓國麥當勞、台灣麥當勞、Threads
