總算輪到了！全民普發一萬元現金今（9）輪到身分證字號尾數「8和9」的人登記了，登記網址10000.gov.tw，記得準備好身分證、健保卡和銀行帳戶，最快11月12日就會入帳。截至9日上午8時，已有390萬1038人完成登記。登記入帳流程、結果查詢、銀行帳號填錯、登記失敗怎麼辦？懶人包一次看懂。提醒有「4種狀況」就算登記成功，也可能會入帳失敗，要多加注意。
Q：哪4種狀況登記成功，卻可能會入帳失敗？
A：財政部在普發一萬官網說明，如果有以下4種情況，極可能會讓「入帳失敗」。一旦11月13日查詢登記結果時，出現「入帳失敗」情形。別驚慌，可以重新再次登記，或是選擇17日起到ATM領現，或是24日起到郵局領現。如有疑問可打電話詢問1988諮詢專線或往來銀行客服查詢。
1. 帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。
2. 無此帳戶。
3. 帳戶已結清。
4. 帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。
Q：登記分流時程／登記網址為何？
今（9）是身分證尾數「8、9」登記日，也是分流的最後一天。明（10）天開始到2026年4月30日的23時59分，不限號碼，全面開放登記。登記網址10000.gov.tw。
Q：普發一萬登記入帳要準備什麼？
A：本人或代領人要準備可上網的手機、平板或電腦，要注意網路訊號是否暢通。並且要準備以下證件與資料。
1. 本人或代領人身分證統一編號或居留證統一證號。
2. 本人或代領人金融機構帳號。
3. 發放對象健保卡號（健保卡正面左下角12碼）。
Ｑ：普發一萬怎麼登記？
Ａ：
步驟一： 上全民普發一萬現金官網 https://10000.gov.tw/。點選「登記入帳」，依序填入本人或代領人身分證統一編號、金融機構代號及帳號，以及發放對象的健保卡號。按下一頁。
步驟二：資料確認無誤後，按下「確認送出」。
步驟三：出現登記結果就表示登記完成，11月12日起就能陸續入帳了。
要注意，限本人或代領人名下的金融帳號，也就是說媽媽幫小孩代領，款項得匯入媽媽戶頭。每人最多代領4人，加本人最多5人。
Q：普發一萬登記後什麼時候能入帳？
A：1. 11月5日起至11月10日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月11日18時起至11月12日，依各銀行作業程序陸續入帳。
2. 11月11日起至11月17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自11月12日18時起至11月18日，依各銀行作業程序陸續入帳。
3. 11月18日起至115年4月30日，於當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳（遇假日順延至次一營業日），於當日18時後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳，請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。
Q：怎麼查詢登記入帳的結果？
A：11月13日起開放登記入帳結果查詢。請上普發現金官網點選查詢登記結果→輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。
可能結果與應對方式：
「登記完成，將於近日入帳」：該健保卡號之領取資格已檢核完成。有顯示修改按鈕就是還沒送銀行核驗，可以修改。沒顯示按鈕就是送銀行核驗中，不可以修改。
「已完成登記，帳號核驗中」：該健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中，不提供入帳帳號修改。
「帳號核驗失敗，請重新申請」：本人/代領人之身分與銀行帳號核驗失敗，輸入帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致或無此帳戶；該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改。
「入帳失敗，請重新申請」：如入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳請領，不提供入帳帳號修改，可能是「帳戶已結清」、「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」，有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。如入帳失敗或帳號核驗失敗，請重新登記或改以ATM或郵局領現。
Q：登記入帳填錯帳號，如何修改？
A：11月13日起，可以在普發現金官網查詢登記結果頁面→點選修改→重新選擇本人／代領人金融機構代號→輸入本人/代領人金融機構帳號→點選確認送出→完成修改入帳帳號，或於首頁重新登記入帳。
如果本人／代領人之身分與銀行帳號核驗失敗，其登記之健保卡號將直接結案，不提供入帳帳號修改，需要重新點選登記入帳。如有疑問請洽1988諮詢專線。
Q：登記入帳可以填寫哪些金融機構？
A：包含台灣銀行、第一銀行等公股銀行、郵局、農漁會合作社，和中國信託、台新銀行等民間銀行，以及將來銀行、樂天銀行等純網銀，共有51家金融機構都可以，詳細清單請見下圖。
Q：銀行可以扣押我的普發一萬元嗎？
A：依據立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第7條第2項規定，銀行不得扣押該筆款項，如有扣押議題請洽入帳行處理。
資料來源：普發一萬官網、財政部臉書
