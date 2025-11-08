我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李靚蕾（右）在王力宏（左）證實提出離婚申請後，怒發千字文揭露兩人離婚原因。（圖／王力宏IG@wangleehom）

▲周揚青（左）發文宣布與9年男友羅志祥（右）分手後，爆料他交往期間多次出軌，還有多人運動。（圖／羅志祥 SHOW FB）

范姜彥豐在上個月29日毀滅式爆料妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人也先後認了出軌行為，形象瞬間暴跌，不只遭經紀公司切割，就連代言也掉不停。回顧演藝圈其他情侶、夫妻檔，也曾在分手後遭到爆料，像是王力宏遭前妻李靚蕾指控婚內出軌，羅志祥也被前女友周揚青爆料與多位女性有不正常關係、多人運動等，讓他們形象瞬間暴跌，甚至一度暫停演藝活動，之後才慢慢回歸演藝圈。王力宏與前妻李靚蕾之間的婚變風波，被外界稱為「蕾神之錘」。據悉，王力宏在2021年12月15日親口證實已提出離婚申請，但不料在2天後李靚蕾突發出5000字長文，揭露與王力宏8年婚姻破局原因，指控王力宏男女關係混亂，在很多城市都有炮友，還和已婚有小孩的女星糾纏不清，疑似暗指徐若瑄及BY2成員Yumi。李靚蕾痛訴王力宏婚後也與炮友保持來往，並爆料離婚主因是王力宏有新歡，因不想讓對方變小三，才要求跟她離婚，李靚蕾不同意，王力宏就開始言語霸凌，還在親友面前捏造事實詆毀她。雖然王力宏否認對婚姻不忠，但還是造成他一直以來的優質形象瞬間全毀，這場婚姻也直到2023年才正式判離。王力宏則在宣布暫停演藝工作2年後，才於2023年正式復出。羅志祥在2020年4月23日遭相戀9年的中國網紅周揚青發文宣布分手，並控訴羅志祥同時與大量女性有染，包括化妝師及旗下女藝人，遭部分網友猜測是在暗指羅志祥惟一的旗下女藝人「蝴蝶姐姐」簡愷樂。周揚青還爆料羅志祥每到一個城市，就會約女生到酒店，甚至還有多人運動，並控訴羅志祥及好友們對女性不尊重。周揚青也表示羅志祥已不是第一次出軌，曾多次因對方的承諾而選擇原諒，最後才決定分手。而羅志祥也在隔天發文承認9年期間多次出軌，並兩度公開向周揚青道歉，但還是沒能挽回形象，代言幾乎掉光，羅志祥也因此消失演藝圈多個月後才漸漸復出。范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子後，火速引發外界熱議，過往互動及言論也都被翻出，造成兩人形象暴跌，慘遭經紀公司及代言品牌切割，兩人目前除了發聲明致歉外，沒有任何新動態。而據悉，王力宏跟羅志祥都在演藝圈經營很久，也有很多公益與正面形象，但在遭遇毀滅式爆料後，還是花了很長的時間才重新回到公眾視野，至於粿粿跟王子能否循著前輩的腳步回歸演藝活動，則還有待觀察。