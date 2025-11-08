我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城（中）昨（7）日抵達小港機場，粉絲前來接機，他也親切地和大家問好。（圖／iMe TW提供）

▲郭富城（左）在電影《三岔口》飾演一名神經兮兮的警察，讓他拿下金馬獎影帝。（圖／《三岔口》劇照）

香港歌手郭富城今（8）日晚間將在高雄巨蛋開唱，澈底引爆南台灣的熱情，粉絲們在前一天就熱情地前往機場接機，可看見當年的亞洲四大天王熱度從未退燒，天王一見到接機陣仗，馬上親切地和粉絲自拍合照。而郭富城之所以能穩坐江湖數十年，除了盛世美顏，還有不斷自我超越、挑戰自我的決心，讓他成就含金量最高的金馬獎、金像獎雙料影帝。郭富城最初是香港電視台（TVB）舞者，1990年他接拍一支台灣光陽機車廣告，鏡頭前那個充滿爆發力、隨性甩頭的形象，猶如一顆超強震撼彈，瞬間引爆亞洲，這支廣告讓他的人氣狂飆，甚至無意間創下了風靡一代人的「郭富城頭」，向外彎曲如同M字型的瀏海，引發一股模仿狂潮。後來還有愛之味浪情巧克力飲料廣告，一句經典的「你是我的巧克力」，加上深情的眼神，讓郭富城成為螢光幕裡的夢中情人。靠著廣告創下的台灣聲量，他所發行國語專輯也創下百萬銷量紀錄，隨即被封為「四大天王」，成為當紅炸子雞，開始主演大量電影，然而，顏值與流量也像是成為他的原罪，長久以來，他的帥氣外表和偶像光環就像緊箍咒，讓他的演技實力被市場嚴重低估，當時的他，仍是需要被市場追著跑的天王偶像，被帥哥標籤綁定。進入千禧年後，郭富城似乎對帥哥身分感到厭倦，他開始有意識地拒絕相對表面的商業角色，挑戰一些在娛樂產業包裝下，可能會「自毀形象」的邊緣角色，將自己還原成一名表演者，以實力說話。2005年郭富城總算迎來電影生涯第一次高峰，他在導演陳木勝執導的《三岔口》，飾演一名帶有神經質、性格執著的員警，為了尋找失蹤的女友而陷入精神崩潰，他將角色神經兮兮的狀態詮釋得鞭辟入裡，讓他首度奪得金馬獎影帝。隔年他在電影《父子》飾演一名脾氣暴躁、充滿負面能量的父親，因對角色的澈底投入與細膩詮釋，一度讓觀眾忘記他是「天王郭富城」，只看見一名令人心痛又可恨的父親角色，讓他再度蟬聯金馬獎影帝。進入2010年代，郭富城的事業佈局變得更為多樣性，在商業電影方面，他主演的《寒戰》系列、《西遊記》系列，成為票房的吸金保證，光是在中國，他就有三部電影票房衝破10億元人民幣，獲得巨大的商業勝利，也為他爭取到選擇拍片的自由。2016年郭富城在《踏血尋梅》飾演一名追查兇殺案的警官，演技之外，整體的造型形象也很顛覆，不是美型帥哥，而是白髮蒼蒼的員警，讓他首度拿下香港電影金像獎影帝，正式晉升為含金量超高的雙料影帝，既商業又兼具藝術性的成就，讓他澈底打破了四大天王的偶像魔咒，在藝壇寫下一頁傳奇。在今年最新推出的電影《無名指》，郭富城飾演一名運動選手，因女兒罹患罕見疾病，被迫暫停職業生涯和自由生活，劇情安排他扮演一名自私的父親。但戲外的他，則是剛迎來第三個年幼家人，即使貴為天王，郭富城很清楚地知道人生中最重要的排序，他曾對外驕傲地承認表示，面對家人，他總是願意先低頭的那一位。