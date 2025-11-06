我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨秘書長徐國勇昨（5）日則在民進黨直播節目中語出驚人，先是表明全世界的詐騙都很多，台灣不是唯一的國家，再稱新加波的鞭刑不人道，「台灣治安比日本好，我們在亞洲贏過所有的國家」，一番言論引發熱議。台灣飽受詐騙折磨，根據警政署官網10月中統計詐騙情形，光是單日詐騙累計財產損失金額就高達2億9360.6萬，共計580件詐騙案件受理數，即便政府已加強宣導，受騙情況依舊只增不減。對此，藍委洪孟楷曾表示，新加坡刑法擬增「詐騙鞭刑」，提議台灣跟進，並喊「贊成者請加一」，文章迅速破萬點讚，累積近4千則留言，迴響廣大。不料徐國勇在直播中表示，詐騙集團很猖獗，有人在說台灣詐騙怎麼這麼多，「我告訴大家好不好，全世界詐騙都很多啦！台灣不是唯一的一個國家啦！美國也有很多詐騙集團，日本也有很多詐騙集團，所以在犯罪學裡面，我們台灣並不是最差、犯罪率最高的國家」。徐國勇直言，「我忍不住要告訴大家，在聯合國的網站裡面，台灣的犯罪率是比日本低耶！我們治安比日本好，我們在亞洲贏過所有的國家，只輸一個國家，叫做新加坡，因為新加坡有鞭刑。」徐國勇話鋒一轉，開嗆「可是鞭刑好嗎？鞭刑是不符合人道的，所以新加坡不是一個自由民主的國家，它是一個半自由半民主的國家，並不是完全自由民主的國家，所以你如果到《自由之家》去看看評比，新加坡自由度、民主度遠遠落後台灣，所以我們台灣人很驕傲的啊！」該片段經粉專「政客爽」分享後，網友們紛紛留言表示，「是怕鞭到自己？」、「專門在比爛的」、「自由跟鞭刑是哪來的關連？」、「每次他出來！我都覺得他後遺症還沒好！」、「姑婆竽吃多了壞了頭殼」。