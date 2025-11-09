近期有網友在台北捷運南京復興站牆面，發現一個神祕的「金庫門」，真實用途引起網友熱議。不少台北人出面解答，其實背後藏著一段城市慘痛記憶，原因就是2001年納莉颱風襲台，暴雨讓北捷全線多站泡水，系統癱瘓3個月、損失逾22億元，為防重演災情，北捷全面升級防洪設施，各站設有水密門、隔艙閘門，能在洪水來襲時封閉阻水，守護地下捷運安全。
南京復興捷運站藏「神祕金庫門」？台北人秒答：納莉的教訓
一名網友日前在Threads上發文，他跟朋友經過南京復興捷運站時，友人突然發現站內牆面上有一個很像金庫門的設施，十分好奇背後用途，只好讓他上網求解：「經過超多次的，突然被問也是不知道是啥。」
貼文曝光後，一票網友直言，「你是不是太年輕到不知道台北捷運曾經淹過水」、「納莉的教訓，它讓台北車站台鐵月台變漂漂河（捷運高鐵都在台鐵下面），它也讓台北市復興南北路以東的地下室全部滅頂」、「防洪閘門，當年納莉颱風破紀錄在台灣上空停留超過48小時，超強降雨讓台北很多地方泡在水裡，行控中心也難逃水淹，還好工作人員及時撤離，列車也及時撤往高架段避難」。
北捷泡水慘況曝光！納莉颱風洪水淹沒北車、捷運站
事實上，北捷今年9月才在官方臉書粉專回顧當年災情，貼出多張照片重現2001年9月17日納莉颱風襲台的慘況。當時台北捷運多個車站全面淹水、部分路段停駛，洪水湧入板南線，電扶梯瞬間成了瀑布，月台與軌道全被吞沒，包括台北車站、善導寺在內的多個車站都成了名副其實的「水上樂園」。
根據當年中央氣象局資料，納莉颱風在台灣上空滯留近50小時，發布64次警報，創下台灣氣象史上，颱風滯留最久紀錄。當時台北氣象站單日降雨量高達425毫米，刷新該站設立105年以來的最高日雨量紀錄，至今仍未被打破。
颱風期間又逢天文大潮，南湖大橋一帶的基隆河與內溝溪堤防尚未完工，河水直接倒灌市區，導致台北車站地下三、四層全面浸水。北捷板南線、淡水線及多處地下鐵路被洪水淹沒，系統全面停擺長達3個月，損失高達新台幣22.45億元。
為防止悲劇重演，台北捷運後續全面升級防洪系統，針對各站出入口依照「200年頻率洪水位」標準設計，並在此基礎上加高110公分，同時在車站與連通道之間加裝「水密門」、隧道內設置「防水隔艙閘門」，以阻擋洪水灌入、降低災損。如今在站內看到的「金庫門」，正是當年納莉颱風留下的深刻教訓。
資料來源：台北捷運
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友日前在Threads上發文，他跟朋友經過南京復興捷運站時，友人突然發現站內牆面上有一個很像金庫門的設施，十分好奇背後用途，只好讓他上網求解：「經過超多次的，突然被問也是不知道是啥。」
貼文曝光後，一票網友直言，「你是不是太年輕到不知道台北捷運曾經淹過水」、「納莉的教訓，它讓台北車站台鐵月台變漂漂河（捷運高鐵都在台鐵下面），它也讓台北市復興南北路以東的地下室全部滅頂」、「防洪閘門，當年納莉颱風破紀錄在台灣上空停留超過48小時，超強降雨讓台北很多地方泡在水裡，行控中心也難逃水淹，還好工作人員及時撤離，列車也及時撤往高架段避難」。
北捷泡水慘況曝光！納莉颱風洪水淹沒北車、捷運站
事實上，北捷今年9月才在官方臉書粉專回顧當年災情，貼出多張照片重現2001年9月17日納莉颱風襲台的慘況。當時台北捷運多個車站全面淹水、部分路段停駛，洪水湧入板南線，電扶梯瞬間成了瀑布，月台與軌道全被吞沒，包括台北車站、善導寺在內的多個車站都成了名副其實的「水上樂園」。
颱風期間又逢天文大潮，南湖大橋一帶的基隆河與內溝溪堤防尚未完工，河水直接倒灌市區，導致台北車站地下三、四層全面浸水。北捷板南線、淡水線及多處地下鐵路被洪水淹沒，系統全面停擺長達3個月，損失高達新台幣22.45億元。
為防止悲劇重演，台北捷運後續全面升級防洪系統，針對各站出入口依照「200年頻率洪水位」標準設計，並在此基礎上加高110公分，同時在車站與連通道之間加裝「水密門」、隧道內設置「防水隔艙閘門」，以阻擋洪水灌入、降低災損。如今在站內看到的「金庫門」，正是當年納莉颱風留下的深刻教訓。
資料來源：台北捷運