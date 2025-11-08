我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市近年空屋率持續攀升，住宅自有率更為六都最低，但社會住宅卻長期供不應求。議員黃守達呼籲，市府應積極提升社會住宅包租代管媒合率，活化閒置住宅，協助弱勢族群及青年安居。黃守達指出，根據內政部資料，台中市113年下半年低度使用（用電）住宅達10萬3,763宅，空屋率9.09%，相當於每11戶就有1戶為空屋。其中，中區空屋率更高達19.38%，幾乎每5宅就有1宅閒置，情況相當嚴重。他進一步指出，台中市住宅自有率僅78.97%，為六都最低，反映租屋族群龐大。然而，台中市社會住宅中籤率僅約10%，顯示需求遠超供給。黃守達強調，僅靠新建社宅緩不濟急，應加速推動「社會住宅包租代管」，以短期方式補足住宅缺口。黃守達並質疑，台中市推動四期包租代管計畫以來，累計媒合逾2萬組房東與房客，但全市仍有超過10萬宅閒置，顯示媒合率仍待提升。他建議市府深入研究，針對空屋集中地區提出更具誘因的政策，鼓勵屋主釋出空屋。他指出，中區雖為空屋率最高區域，但因多為老舊建築，修繕成本高導致屋主意願低落，凸顯都市更新與再生政策的重要性，也是他過去建議設立「都市再生中心」的原因。議員王立任則表示，海線地區人口超過51萬人，但僅有約300戶社會住宅，明顯資源不足。他呼籲市府應活化閒置空屋，積極推動包租代管計畫，讓青年及家庭能在地安居。議員指出，提升社會住宅包租代管媒合率的關鍵，在於強化宣導與提供誘因。都發局應針對10萬多戶空屋業主進行輔導與宣傳，鼓勵釋出閒置空間。另可參考台北市修正自治條例，將包租代管房屋稅率降為1%的作法，以提高屋主參與意願，達到活化閒置、照顧弱勢的雙重目標。