我是廣告 請繼續往下閱讀





桃園市南門市場昨（5）日深夜突發大火，延燒近3小時才獲控制，市場約三分之二區域都付之一炬，損失慘重；市長張善政凌晨在社群上說明最新消息，強調第一時間指示消防與相關單位全力救援，卻遭青鳥批評只會「線上勘災」。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（6）日連發兩篇文章，質問「火災地方首長為什麼要馬上抵達現場才算盡責？」，並揪出過去台中氣爆，國民黨立委廖偉翔還因剛好在現場就成為罷免理由，「青鳥永遠雙標」。詹江村今日在臉書發文質疑，「火災地方首長為什麼要馬上抵達現場才算盡責？沒去現場就冷血不負責？」；詹指出，火災現場消防指揮官，第一時間的指揮跟抉擇，往往影響到救災進度，災難的控制，甚至消防人員的安危。詹江村續指，當地方首長，民意代表抵達現場的時候，救災幹部必須放下手邊指揮工作，向地方首長或民意代表彙報或陪同；詹狠酸，理盲無知的民眾，就以此判斷，有去現場的地方首長或民意代表，才是負責任，關心人民的代表，「理盲的台灣青鳥萬歲」。詹江村稍晚又再發文表示，台灣的民主就是民粹政治，青鳥永遠雙標，「台中氣爆，廖偉翔剛好在現場，被全台灣的綠媒還有政論節目狂罵，說廖偉翔是妨礙救災，甚至成為罷免他的理由」。詹江村痛批，現在碰到民進黨民意代表，就變成是關心協助救災，變成攻擊張善政的籌碼，「悲哀的民主，悲哀的民粹！」