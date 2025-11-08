聖誕節就在下個月，普發一萬登記入帳也要在11月12日到手，想為家裡增添聖誕氣氛？不妨趁各家推出雙11優惠時搶先購買，《NOWNEWS》一次整理IKEA、宜得利、HOLA、特力屋雙11優惠，和聖誕推薦家居用品，讓你提早備貨享優惠。
📌IKEA聖誕用品推薦
IKEA今年以怪趣萌味的聖誕家飾及配件搶攻市場，像是放大版鈕扣造型的「VINTERFINT托盤」，在Threads上還有內行網友改造成鈕扣椅；巨大的火柴棒造型STRÅLA落地燈，為冬天帶來暖暖燈光。除此之外，也有充滿聖誕氛圍的抱枕、吊飾等。
IKEA雙11優惠
活動時間：即日起至11月12日。
優惠折扣：卡友至官網下單，享滿額現折。單筆滿6000元現折600元； 單筆滿1萬1000元現折1100元。
活動網址：IKEA官網
📌宜得利聖誕用品推薦
聖誕節宜得利有可愛的壁掛聖誕樹，不僅可以掛在牆壁上，也能直立擺放當擺飾。還有各種聖誕樹掛飾、窗貼，除此之外，也有模擬滑雪場的抱枕套，讓你打造出屬於自己家的聖誕風格。
宜得利雙11優惠
活動時間：即日起至11月18日。
優惠折扣：在宜得利家居線上購物網領券，單筆消費滿5萬元，可折2500元，單筆消費滿4萬元折2000元，單筆消費滿3萬元折1500元，單筆消費滿2萬元折1000元，單筆消費滿11111元折555元，單筆消費滿1111元折50元。另外，即日起到11月18日，在宜得利實體門市、官網消費，可享10％點數回饋。
活動網址：宜得利官網
📌HOLA聖誕用品推薦
HOLA今年聖誕節和藍色小精靈合作，推出超過30款限量聯名商品，包括藍色小精靈編織收納籃，以《藍色小精靈》蘑菇村為造型，相當可愛；還有藍色小精靈蘑菇造型陶瓷馬克杯、陶瓷點心盤、限定聖誕襪等。另外，HOLA還有「聖誕小樹製造所」，到HOLA全台門市挑選小樹和任一配件，店員就會幫你綁，並附上提袋，讓你帶回家不怕路上被撞壞。
HOLA雙11優惠
活動期間：即日起至11月12日。暖冬專區加碼至12月24日。
優惠折扣：HOLA線上購物全站商品享9折優惠，消費滿2800元折300元、滿4000元折500元（可疊加），可再疊加LINE Pay折價券，消費滿1111元再折111元。
活動網址：HOLA官網
📌特力屋雙11優惠
年末想把家裡好好整修一番，或是為家中添購淨水器、免治馬桶蓋、洗碗機等，記得把握機會到特力屋好好採購。
活動期間：即日起至11月18日。
優惠折扣：新會員線上註冊現領100元折價券（消費滿999元現折）。線上購物消費滿3000元現折350元；滿6000元現折750元。線上完成結帳並選擇「門市取貨」，單品滿799元再折50元。實體門市獨享折扣碼：凡至門市透過專人服務完成線上訂購，單筆滿 8000元現折1088元。
活動網址：特力屋官網
資料來源：IKEA、宜得利、HOLA、特力屋
