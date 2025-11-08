每位家長都是孩子生涯旅途上的超人。為協助家長掌握升學制度與未來教育發展趨勢，新北市教育局攜手18所高中職學校推出「適性宣導與體驗活動」，共開放3,160個名額。第一階段報名熱烈，鶯歌工商、淡水商工、豫章工商及復興商工等校報名人數全數額滿，增額開班。教育局提醒，第二階段報名已開放中，邀請家長帶著孩子一起體驗，為未來做好準備。
本次活動突破以往「講座式宣導」的單向模式，結合「適性生涯探索」、「升學制度解密」與「群科現場體驗」三大主題，讓學生在體驗中認識各群科特色。首場活動將於10月18日由新北高工及淡水商工率先登場，隨後由鶯歌工商、三重商工、醒吾高中、泰山高中、樟樹國際實中、瑞芳高工、豫章工商、穀保家商、崇義高中、樹人家商、智光商工、莊敬工家、東海高中、復興商工、中華海事及能仁家商等18校接力辦理，活動將一路進行至12月27日，全程免費，開放家長與學生共同報名體驗。
教育局指出，今年報名狀況顯示家長對「適性教育」觀念已明顯轉變，從過去的「升學取向」邁向「興趣導向」。像鶯歌工商主打藝術設計、淡水商工結合工業與商業專業、豫章工商融合餐旅與設計創意、復興商工更以美術工藝見長，技職教育早已不再是「退而求其次」，而是家長與孩子「主動選擇」的理想方向。
新北高工校長孔令文強調：「我們不只是在宣導，更是在幫助每個孩子找到發光的舞台。」活動除升學制度解析外，還結合校友經驗分享、分組導覽與動手實作課程，讓家長與孩子透過六大群科——工業、商業、農業、海事、家事及藝術設計——親身體驗多元學習。另由新北市生涯輔導團協助引導家長與學生思考「我想成為什麼樣的人？」，協助親子共同發現興趣與潛能，讓學習與選擇都更有方向。
教育局誠摯邀請家長踴躍報名，第二階段報名至額滿或活動前一日中午12時止，報名請至新北國中技優教育資訊平台。教育的理想是讓每個孩子都能「選所愛、學所長、展所能」，新北市將持續打造支持親子共學、共探未來的教育環境，陪伴孩子在探索中成長，在行動中看見未來。
