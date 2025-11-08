雙11購物節「買一送一」6大手搖飲料優惠！CoCo都可UG Tea麻古茶坊都「買一送一」；可不可熟成紅茶表示，買一送一Uber Eats外送優惠、全台門市半熟烏龍「第二杯6折」；迷客夏表示，「買11送11」還有「免費加料」；鶴茶樓表示，青山新店開幕「免費送飲料」。

可不可熟成紅茶：買一送一！半熟烏龍「第二杯6折」優惠
可不可熟成紅茶表示，「半熟烏龍」系列擁有焙火厚度與茶香層次，新品開喝「半熟烏龍」、「半熟烏龍厚乳」、「半熟烏龍冷露」。

Uber Eats外送平台，即日起至11月18日，可不可熟成紅茶買一送一！全用戶買「半熟烏龍冷露(大)」免費送「輕纖穀奈茶(中)」。

11月4日至11月16日，凡購買任兩杯大杯「半熟烏龍」系列飲品，享「第二杯6折」優惠。提醒大家，限大杯半熟烏龍系列飲品，單品限折扣5組；以價低者折扣，恕無法加價加料；僅適用門市現場與電話自取，不適用線上點（自取／外送）與外送平台；恕不適用會員禮物券與其他優惠活動。

提醒大家，菜單品項需出現買A送B或超值組合等綠色字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；符合活動資格者，下單金額會是折扣後金額；優惠數量有限，售完即止。每筆訂單最多五組商品優惠組合；「加料／升級大杯」為額外加價購買，不包含於活動優惠中。

麻古茶坊：「買一送一」還送保冷袋！
麻古茶坊表示，雙11優惠，即日起至11月11日，在外送平台Uber Eats上點得到「橙香紅萱(L) 買一送一」！每組免費贈送「雙杯保冷袋」一個（數量有限，贈完為止）。

迷客夏：桂香粉粿「免費加料」！雙11當天：買11送11
迷客夏表示，2025秋冬推出首款花香基調「桂香茶境」手搖飲系列，以「桂花」為靈感的「桂香原片青」、「桂香輕蕎麥」、「娜杯桂香拿鐵」、「桂香青檸粉粿」4款全新飲品；並打造Q彈「桂香粉粿」。

即日起至11月10日，購買桂香茶境系列指定飲品，享「免費加料」桂香粉粿；11月11日雙11一日限定，迷客夏線上點餐平台「迷點」買11杯送11杯；11月12日至11月18日，買3杯桂花新品贈「桂花朵朵香氛片」獨家優惠。

▲CoCo都可3款指定品項「買一送ㄧ」，5款純茶任選「4杯100元」。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲CoCo都可「買一送ㄧ」雙11四大優惠。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
CoCo都可：雙11「買一送一」！四大飲料優惠
CoCo都可雙11、立冬開喝「買一送一」四大優惠：
◾️立冬「2杯79元」冬韻擂焙珍奶！CoCo都可立冬11月7日，開喝冬韻擂焙珍奶「2杯79元」優惠！推薦溫溫喝馬玉山客家擂茶配方好療癒。提醒大家，冬韻擂焙珍奶內含穀物碎粒易沉澱，飲用前適度搖勻並小心吸食。

◾️CoCo「買一送一」外送優惠！CoCo都可表示，外送平台foodpanda即日起至11月12日，開喝「28茉粉角輕乳茶(L)、QQ奶茶(L) 買一送一」。

提醒大家，實際活動詳情及辦法以外送APP及官網結帳頁面顯示為主；部分門市不參與本活動；限同品項同糖冰，外帶自取不適用，數量有限售完為止；買一送一活動需顯示2杯才會自動帶入折扣。

◾️雙11「CoCo買一送一」momo購物優惠！CoCo都可攜手MoMo購物網推出雙11獨家優惠，11月9日00:00開搶「粉角奶茶L 買一送一」優惠券（限量10000張）；「百香雙響炮L」2杯特價99元組合價。

LINE禮物、蝦皮購物還有2杯「奶茶三兄弟L」特價88元、2杯「3Q奶茶L」特價88元、2杯「冬韻擂焙珍奶L」特價88元、2杯「珍珠鮮奶茶L」特價111元可入手。

◾️11月「2杯69元」LINE好友優惠券！CoCo都可11月LINE好友禮包快收下，從官方帳號領券點餐，每人可享「指定品項2杯69元」優惠，一共有6張券、相當於爽喝12杯，粉角檸檬冬瓜L、布丁奶茶L、QQ奶茶組合「任選2大杯69元」。

 

▲（圖／UG Tea,提供）
▲UG Tea「買一送一」兩大新店開幕優惠。（圖／UG Tea,提供）
UG Tea：「買一送一」兩大新店開幕優惠！
UG Tea最新兩大新店開幕「買一送一」優惠！雙11前搶先開喝：

◾️台北石牌門市試營運，11月6日至11月8日，「茶花紅烏龍純茶 (L) 買一送一」，11月6日至11月19日，不限金額消費贈送「品牌保冷袋」乙個。

◾️苗栗頭份門市試營運，11月7日至11月9日，「三窨十五茉純茶 (L) 買一送一」，11月7日至11月20日，不限金額消費贈送「品牌保冷袋」乙個。

提醒大家，台北石牌門市11月6日至11月8日、苗栗頭份門市11月7日至11月9日皆實施限購措施，每位顧客「含買一送一優惠杯數」限購買20杯，後續是否持續限購將視現場狀況滾動調整；外送平台不適用本次活動優惠；本次活動優惠不可與其他優惠併用；活動詳情以門市公告為準。

UG Tea 台北石牌門市 資訊
地址：台北市北投區石牌路二段85號
時間：10:00-21:30

UG Tea 苗栗頭份門市 資訊
地址：苗栗縣頭份市建國路156號
時間：10:00 - 21:30

▲青山「免費喝手搖」新店開幕優惠。（圖／青山提供）
▲青山「免費喝手搖」新店開幕優惠。（圖／青山提供）
鶴茶樓「青山」：11月四大門市接力開幕優惠
鶴茶樓旗下「青山 青茶專業製作」，11月全台4大門市開幕，每周六接力撒優惠（限到店購買，線上預訂／外送不適用）。

◾️開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯、第2杯起「全品項5折」！指定飲品：冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）。

◾️開幕後三日（第2～4日）「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。

青山 桃園中正店 資訊
地址：桃園市桃園區中正路599號
開幕日：11月8日
開幕後三日：11月9日至11月11日

青山 台南善化店 資訊
地址：台南市善化區中正路358號
開幕日：11月15日
開幕後三日：11月16日至11月18日

青山 台南東寧店 資訊
地址：台南市東區東寧路408號
開幕日：11月22日
開幕後三日：11月23日至11月25日

青山 永和樂華店 資訊
地址：新北市永和區永和路一段180號1樓及2樓
開幕日：11月29日
開幕後三日：11月30日至12月2日

資料來源：CoCo都可UG Tea麻古茶坊可不可熟成紅茶Uber Eats迷客夏青山 青茶專業製作

