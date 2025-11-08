我是廣告 請繼續往下閱讀

可不可熟成紅茶：買一送一！半熟烏龍「第二杯6折」優惠

可不可熟成紅茶表示，「半熟烏龍」系列擁有焙火厚度與茶香層次，新品開喝「半熟烏龍」、「半熟烏龍厚乳」、「半熟烏龍冷露」。

麻古茶坊：「買一送一」還送保冷袋！

麻古茶坊表示，雙11優惠，即日起至11月11日，在外送平台Uber Eats上點得到「橙香紅萱(L) 買一送一」！

迷客夏：桂香粉粿「免費加料」！雙11當天：買11送11

迷客夏表示，2025秋冬推出首款花香基調「桂香茶境」手搖飲系列，以「桂花」為靈感的「桂香原片青」、「桂香輕蕎麥」、「娜杯桂香拿鐵」、「桂香青檸粉粿」4款全新飲品；並打造Q彈「桂香粉粿」。

▲CoCo都可「買一送ㄧ」雙11四大優惠。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）

CoCo都可：雙11「買一送一」！四大飲料優惠

CoCo都可雙11、立冬開喝「買一送一」四大優惠：

◾️ 立冬「2杯79元」冬韻擂焙珍奶！CoCo都可立冬11月7日，開喝冬韻擂焙珍奶「2杯79元」優惠！推薦溫溫喝馬玉山客家擂茶配方好療癒。提醒大家，冬韻擂焙珍奶內含穀物碎粒易沉澱，飲用前適度搖勻並小心吸食。

CoCo「買一送一」外送優惠！CoCo都可表示，外送平台foodpanda即日起至11月12日，開喝「28茉粉角輕乳茶(L)、QQ奶茶(L) 買一送一」。

雙11「CoCo買一送一」momo購物優惠！CoCo都可攜手MoMo購物網推出雙11獨家優惠，11月9日00:00開搶「粉角奶茶L 買一送一」優惠券（限量10000張）；「百香雙響炮L」2杯特價99元組合價。





11月「2杯69元」LINE好友優惠券！CoCo都可11月LINE好友禮包快收下，從官方帳號領券點餐，每人可享「指定品項2杯69元」優惠，一共有6張券、相當於爽喝12杯，粉角檸檬冬瓜L、布丁奶茶L、QQ奶茶組合「任選2大杯69元」。

▲UG Tea「買一送一」兩大新店開幕優惠。（圖／UG Tea,提供）

UG Tea：「買一送一」兩大新店開幕優惠！

UG Tea最新兩大新店開幕「買一送一」優惠！雙11前搶先開喝：



台北石牌門市試營運，11月6日至11月8日，「茶花紅烏龍純茶 (L) 買一送一」，11月6日至11月19日，不限金額消費贈送「品牌保冷袋」乙個。



◾️茶花紅烏龍純茶 (L) ◾️苗栗頭份門市試營運，11月7日至11月9日，「三窨十五茉純茶 (L) 買一送一」，11月7日至11月20日，不限金額消費贈送「品牌保冷袋」乙個。



提醒大家，台北石牌門市11月6日至11月8日、苗栗頭份門市11月7日至11月9日皆實施限購措施，每位顧客「含買一送一優惠杯數」限購買20杯，後續是否持續限購將視現場狀況滾動調整；外送平台不適用本次活動優惠；本次活動優惠不可與其他優惠併用；活動詳情以門市公告為準。



地址：台北市北投區石牌路二段85號

時間：10:00-21:30



UG Tea 台北石牌門市 資訊地址：台北市北投區石牌路二段85號時間：10:00-21:30 UG Tea 苗栗頭份門市 資訊

地址：苗栗縣頭份市建國路156號

時間：10:00 - 21:30

▲青山「免費喝手搖」新店開幕優惠。（圖／青山提供）

鶴茶樓「青山」：11月四大門市接力開幕優惠

鶴茶樓旗下「青山 青茶專業製作」，11月全台4大門市開幕，每周六接力撒優惠（限到店購買，線上預訂／外送不適用）。