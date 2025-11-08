今日歷史11月8日是台灣「海巡節」，海洋委員會2024年起將每年11月8日定為「海巡節」。《紀念日及節日實施條例》於2025年5月28日公布施行，海巡署依法訂定每年11月8日為海巡節並放假一日，今年是首次慶祝「海巡節」；並邀請台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」。為何選定「118」？由來是因為118是「海巡署緊急報案專線」，行政院長卓榮泰表示，主旨是「讓國人記得118這個數字」，在海面或岸際發現異常現象要通報。
今日歷史／11月8日為台灣「海巡節」！由來、主旨曝
11月8日是台灣「海巡節」，海洋委員會繼軍人節、警察節、消防節後，2024年起將每年11月8日定為「海巡節」。透過國家紀念節日，讓人民了解海巡同仁的辛勤付出與勇敢精神，進而獲得支持與肯定，也終於完備守護國家與人民的「四大支柱」。
為何「海巡節」選定「118」？ 由來是因為118是「海巡署緊急報案專線」，行政院長卓榮泰表示，主旨是「讓國人記得118這個數字」，無論在海面或是岸際，只要有需要協助的地方，或是發現異常現象要通報，請國人馬上打「118」海巡署緊急報案專線，全民一起來守護台灣海域。
2025台灣首次慶祝「海巡節」！
而《紀念日及節日實施條例》於2025年5月28日公布施行，海巡署依法訂定每年11月8日為海巡節並放假一日，作為海巡人員專屬節日。今年不只是海巡升級轉型的重要一年，也是首次慶祝「海巡節」！
海巡署為海域執法的專責機關，肩負維護「國家安全」、「海域治安」及「人民平安」之任務，積極打擊海上犯罪、查緝走私偷渡、執行救生救難、維護漁權及海洋保育等執法事項。
海洋委員會考量海巡署暨所屬機關任務屬性不同，為兼顧任務遂行與為民服務原則，並保有彈性調整空間，明訂各海巡機關得依勤務需求，安排海巡人員於海巡節當月擇一日放假，以彰顯海巡人員的貢獻，強化機關榮譽感，凝聚海巡人員的向心力。
「台灣蝶王」王冠閎擔任「海巡節形象大使」
今年邀請亞錦賽金牌選手「台灣蝶王」王冠閎擔任「海巡節形象大使」！王冠閎為2025亞洲水上運動錦標賽男子100、200公尺蝶式雙金金牌得主，也是台灣蝶式50、100、200公尺全國紀錄保持人。象徵專業、堅毅與守護；以實力與毅力，詮釋海巡精神。
