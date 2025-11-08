鳳凰颱風路徑將先往西移動，進入南海後北轉靠近台灣，中央氣象署表示，海上颱風警報最快下周一（11月10日）發布，下週二至下周四（11月11日至11月13日）北部、東部、南部都要注意大雨、豪雨的發生，實際影響還有待觀察，民眾要把握周日（11月9日）前的好天氣，提前做好防颱準備。

今天的天氣：氣溫再回升　雨勢也趨緩

11月8日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫29至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，低溫普遍21至23度，日夜溫差較大，早出晚歸請多加衣物以免著涼。

▲周四開始東北季風減弱，周五至周日各地多雲到晴，下周起鳳凰颱風將帶來大雨和豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、馬祖、金門
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏

環境部提及，今天東北季風影響，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天的天氣：好天氣繼續　降雨很零星

11月9日明天的天氣，氣象署提及，白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

▲周四東北季風減弱後，氣溫會明顯回升，周日東北季風增強，氣溫再下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一週天氣：鳳凰颱風來了　下周二起炸雨

氣象署指出，周日白天前，由於東北季風減弱，各地天氣穩定，只有大台北山區、東半部、恆春偶爾有零星雨勢，中南部山區有些午後陣雨。周日晚間隨著鳳凰颱風接近、東北風增強，北部、東半部率先出現雨勢，大台北、宜蘭要注意有局部大雨。

黃恩鴻提醒，下周二、下周三鳳凰颱風會可能通過台灣南部，屆時北部、東半部等迎風面受颱風環流影響，將會出現局部大雨、豪雨，中南部也有明顯雨。雨勢大小、影響時間和區域，都還需視颱風的位置及強度而定。

▲周四東北季風減弱後，氣溫會明顯回升，周日東北季風增強，氣溫再下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署環境部 

