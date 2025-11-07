饗賓集團旗下包含饗 A Joy、饗饗、旭集等多品牌餐廳，搶先公布耶誕節與跨年檔期活動與訂位時程，今年推出多款節慶限定菜色，還有現場音樂表演、煙火景觀席與特色派對等。饗賓集團提到，「饗 A Joy」位在台北101大樓86樓，以沉浸式煙火景觀與高空用餐體驗最是特別，跨年夜當天除安排爵士樂現場演奏，能「最近距離」欣賞台北101煙火的 「晚餐二」限定場次，為每人 5280 元，並採電話預約方式。
饗賓集團公布聖誕、跨年檔期訂位！全台最高Buffet「饗 A Joy」，位於台北101大樓86樓，以沉浸式煙火景觀與高空用餐體驗最受矚目，分為「晚餐一」、「晚餐二」兩場次。而跨年夜與耶誕節都有的「晚餐一」場次皆為每人4880 元；跨年夜當天限定的晚餐二，有爵士樂現場演奏，能近距離欣賞101煙火，為每人 5280 元，並採電話預約方式提供席位。
饗 A Joy 的節慶檔期訂位時間亦同步公布：黑卡會員自 11 月 10 日起優先訂位，金卡會員 11 月 17 日起開放，一般會員則自 11 月 24 日起可預訂耶誕節餐期，11 月 30 日起開放跨年餐期。
饗饗、旭集及URBAN PARADISE最先開放 11月9日可訂位
「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」及2025年剛開幕的新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，將於11月9日、11月16日分別開放黑卡與金卡會員搶先訂位，一般會員則與「饗 A Joy」同步於11月10日開放預訂。
其中「饗饗」微風信義店與精品餐酒Buffet「URBAN PARADISE」跨年夜現場，分別邀請爵士樂團與民生電氣潮流DJ Ian演出，打造專屬的節慶派對氛圍。「INPARADISE 饗饗」於12月24日、25日推出耶誕限定菜單，包括爐烤鹿野土雞、貝禮詩冬莓可麗露，以及晚餐限定手工草莓巧克力與璀璨粉紅氣泡酒；跨年夜則推出限定調酒星芒，新莊店更加碼主廚松露奶油焗烤龍蝦。精品百匯信義店於跨年晚餐二時段，皆可近距離欣賞101跨年煙火。
「饗食天堂」台北信義店、高雄夢時代店跨年分兩場次 11/30開放預訂
國民Buffet「饗食天堂」則是在12月24日、25日加碼供應烤雞和耶誕節蛋糕，還有耶誕老公公不定期現身與賓客互動。跨年夜台北信義店與高雄夢時代店皆分兩場次舉辦，信義店跨年晚餐每人1590元，加碼提供嫩煎干貝佐蘆筍醬與Toso微甜氣泡酒，每位賓客再贈半尾焗烤龍蝦；高雄夢時代店跨年晚餐每人998元，並提供整尾焗烤龍蝦加購價698元。兩店訂位均於11月30日開放。
還有今年於台南熱鬧開幕的「朵頤牛排Doricious」耶誕及跨年場晚餐，限定供應節慶海陸主餐，以職人手法搭配獨家醬汁，口感豐富。海陸主餐搭配semi-buffet多道美味，每人1280元。耶誕節及跨年場午、晚餐皆調整為兩時段，午餐一為中午11點半至下午1點10分，午餐二為下午1點45分至3點25分; 晚餐一為下午5點半至7點10分，晚餐二為晚間7點45分至9點25分。
「全台最難訂位吃到飽」島語 春節檔期預約訂位11月11日開放
另外，有「全台最難訂位吃到飽」稱號的島語，春節檔期除夕至初五的座位，也宣告將於11月11日開放，其中除夕、初二僅接受電話預約、現場預約兩種方式，並無線上預約。目前有兩家分店，包含台北漢來店與高雄漢神店，兩店共約600多席次。
資訊來源：饗賓集團、島語
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
