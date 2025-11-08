我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場傳出重磅傳聞，洛杉磯道奇隊在今冬爭奪外野強打塔克（Kyle Tucker）的戰役中，可能將敗給紐約洋基隊！根據美國體育網站《Bleacher Report》的預測，道奇雖被視為最有力的競爭者，但若洋基決定全力出手，「他們仍有足以壓倒一切的財力」，甚至可能以戰略性出擊「阻止道奇再添一名超級球星」。塔克為今冬自由球員市場上最受矚目的外野手之一。這位現年27歲的左打者本季效力於芝加哥小熊隊，繳出22支全壘打、25次盜壘的亮眼數據，並且已連續四年入選全明星賽。他的綜合打擊能力與穩定守備，讓他成為各隊搶手目標。原本被看好將補強左外野火力的道奇隊，一直被視為塔克的最熱門下家。球隊擁有雄厚資金與冠軍戰力，加上大谷翔平與山本由伸等巨星坐鎮，被外界認為是「最能吸引自由球員」的目的地。然而，《Bleacher Report》在「十大可能震撼休賽季事件」專題中卻預測，洋基有機會攪亂戰局，從道奇手中搶下塔克。報導指出，洋基在上季失去索托（Juan Soto）後，本季又見貝林傑（Cody Bellinger）行使跳脫權成為自由球員，外野戰力急需重組。球隊管理層因此將目光鎖定塔克，準備展開一場「財力對決」。該媒體分析：「如果洋基決定全力出手，他們的財力依然不遜於任何球團。」此外，洋基不排除採取戰略性行動——即便非單純補強所需，也可能「為了阻止道奇再度打造超級球隊」，而積極投入塔克的爭奪戰。目前，洋基仍有與貝林傑重簽的可能，但若確定轉向塔克，這場FA戰線勢必成為美聯與國聯兩大豪門的正面衝突。報導最後指出：「洋基與道奇之間的資金對決，將是今年休賽季最受關注的戲碼之一。」無論最終塔克選擇誰的藍色球帽，這場豪門爭奪戰，已讓整個冬季市場提前升溫。