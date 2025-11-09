我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞奶昔自2016年的今天開始停賣。（圖／翻攝自網路）

台灣麥當勞預告將於11月推出奶昔大哥毛毛包與購物袋，勾起無數麥當勞迷回憶殺，事實上很多7年級生應該都記得小時候愛喝麥當勞的奶昔，但是卻不記得奶昔從「9年前的今天」，即 2016年11月9日開始停賣，而且最大原因竟是銷售不如預期。去年在韓國麥當勞販售的毛茸茸「奶昔大哥零錢包」，網路大爆紅。如今，台灣麥當勞表示將推出奶昔大哥毛毛包與購物袋，且證實「預定於11月下旬上市，敬請期待。」說起麥當勞的奶昔，其實是一款由冰淇淋、牛奶與果醬或果漿等製作成的飲料，當時受到許多小朋友喜愛，可是竟然某一天突然停賣。據查，麥當勞在 2016年11月9日起確認再也不賣奶昔，當時官方回覆，主要原因是再加上也就是製作奶昔的機器逐漸老舊或故障，台灣麥當勞決定不再維修。當時情況是在停售前，全台約400多家門市中變成僅剩不到100家仍販售奶昔，而麥當勞做出決定，表示 2016年11月9日停售後仍會推出新的冰品和甜品。而因為奶昔停賣，奶昔大哥也不再出現在麥當勞周邊商品中現蹤，如今傳出奶昔大哥零錢包將回歸，勾起不少人回憶。