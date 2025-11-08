普發一萬登記換「6、7」尾數！普發一萬線上登記從11月5日正式開跑，本次採取身分證尾數分流登記，今（8）日開放尾數「6、7」民眾可至10000.gov.tw官網登記，截至8日上午8時，已有313萬4327人完成登記。《NOWNEWS今日新聞》特別整理線上申請步驟攻略，以及入帳領取時間、失敗原因、免登記對象等資訊，帶領民眾一文看懂如何快速地完成登記。
📍普發一萬線上登記時間
普發一萬登記從11月5日正式開始，前5天採身分證尾數分流，11月5日從尾數「0、1」開始，11月6日為尾數「2、3」、11月7日為尾數「4、5」、11月8日則是尾數「6、7」、11月9日是身分證尾數「8、9」，11月10日後則不限開放全部民眾。而登記入帳開放時間很充裕，將持續至115年4月30日止。
📍普發一萬登記網址
https://10000.gov.tw
📍普發一萬登記步驟
本次普發一萬現金登記，民眾只要持手機、平板或電腦都能上網登記，前期遇流量尖峰，請在「等待室」稍待片刻即可進入登記系統，網頁將自動更新、請勿關閉。至於該如何登記，只要照著以下3大步驟就能快速成功：
◾第1步：進入官網10000.gov.tw，點選「登記入帳」。
◾第2步：輸入資料，輸入本人或代領人身分證或居留證號、金融機構帳號、發放對象健保卡號。
◾第3步：資料確認，若填寫正確請點選「確認送出」，接著等待入帳即可。
📍普發一萬入帳時間
若民眾在在11月10日以前「預登記」且經檢核成功，最快將於11月11日晚上18時起至11月12日陸續入帳，民眾記得在11月13日起回到官網「查詢登記結果」並補摺確認入帳，若入帳失敗或帳號核驗失敗，請重新登記或改以ATM或郵局領現。
📍普發一萬登記失敗情況
針對民眾登記狀況，財政部列出「5大常見登記失敗情境」，建議民眾在選擇領取管道前務必再三確認，且強調完成登記後不得修改登記方式，亦不接受重複登記。
◾資料比對不到資料庫：身分證統一編號或居留證號、健保卡號輸入錯誤，或代領人不具代領資格，請重新於網站登記，或撥1988諮詢專線。
◾直接入帳族群：特定偏鄉民眾已至派出所登記領現，或屬健保卡號直接入帳對象，無須再登記，將由相關部會逕撥。
◾重複登記：健保卡號已透過線上入帳、ATM或郵局領取，系統將拒絕重複送件，至官網查「領取進度」。
◾銀行核驗中：資料已審核通過，但銀行仍在驗證帳號，等待核驗即可，將無法修改資料。
◾不符合分流日登記：非當日指定開放尾數民眾登記將失敗，請記得開放後再登記，或待全面開放後進行登記。
除此之外，若帳戶出現「4種情況」，亦有可能導致普發現金無法順利入帳，或是需要重新登記。財政部表示，建議民眾在透過登記前，應確認帳戶不該出現以下4大問題：
◾帳號核驗失敗：填寫的金融機構帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。
◾帳戶不存在：銀行系統中找不到該組帳號。
◾帳戶已結清： 帳戶已完成結清手續，無法再進行資金轉入動作。
◾帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶：該帳戶被列為警示帳戶或衍生管制帳戶。
📍普發一萬免登記對象
本次普發一萬線上登記，有11類人屬於特定對象免登記（依發放現金辦法規定，已有例行性領取政府津貼或年金者），將於11月12日直接入帳，11月13日起補摺確認入帳即可。以下為直接入帳11類人：
1、領有勞工保險各項年金給付者（含老年年金、失能年金、遺屬年金）。
2、領有勞工職業災害保險各項年金給付者（含失能年金、遺屬年金）。
3、領有國民年金各項年金給付者（含老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金、原住民給付）。
4、領有老年農民福利津貼者。
5、領有農民退休儲金者。
6、領有勞工退休金之月退休金者。
7、領有身心障礙者生活補助費者。
8、領有中低收入老人生活津貼者。
9、依國軍退除役官兵就養安置辦法之全部供給制安置就養榮民。
10、依兒童及少年福利與權益保障法安置之兒童及少年。
11、各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具我國國籍眷屬。
📍普發一萬未成年代領步驟
只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），登記前5日（11月5日至11月9日）分流依照「家長的」身分證號尾數，孩子則不用管尾數，11月10日開始則全面開放，不再進行尾數分流。
登記方式同樣，只要進入官網（https://10000.gov.tw）點選【登記入帳】，家長可以一次幫自己跟孩子完成登記，依序輸入父母/監護人身分證統一編號、金融機構代號及帳號、健保卡號等，最後記得按下「新增」孩童健保卡號，最多只能代領4位孩童，含家長自己5位。
資料來源：財政部、普發一萬官方網站
