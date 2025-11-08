我是廣告 請繼續往下閱讀

郵局存錢「忘1規定」虧爆！一堆人傻眼：後悔不知

提醒廣大民眾若在郵局活期儲蓄存款放了超過新台幣100萬元，將不予計息。

近日有網友提醒民眾，若在郵局活期儲蓄存款放了超過新台幣100萬元，將不予計息，引發大量討論。

郵局存100萬沒利息？行員、官方早說明過

「存簿儲金歸戶（同一證號且相同戶名帳戶）合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元（按每日平均結餘計算），並以計息期間曾持有之最佳計息別帳戶，計算領取利息之最高限額，超過部分不計利息。」

過去有民眾前往郵局存錢時，意外被行員告知「超過100萬的部份是不計利息的」，還曬出存摺表示自己存有127萬。

為何存100萬沒利息？原因公開：1優勢聰明人照樣存

根據《郵政儲金匯兌法》第20條就有明確規定：「存簿儲金之利息，應免一切稅捐。」表示在郵局用存簿儲存的活儲利息不用課稅，成為許多人使用誘因。