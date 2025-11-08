不少人都會將存款放入郵局或銀行，一方面希望等待有急需再領出使用，一方面希望能拿到利息，讓小錢滾成大錢。但近期就有網友提到「郵局活期儲蓄存款超過100萬元，將不予計息」，消息引發網路熱議。事實上，在郵局官網就有特別標示「存簿儲金歸戶合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元」。過去亦有民眾前往郵局辦事，被行員提醒「超過100萬部份不計利息」，讓一票人大長知識。
郵局存錢「忘1規定」虧爆！一堆人傻眼：後悔不知
一名從事保險業的網友，近日在Threads發文分享，提醒廣大民眾若在郵局活期儲蓄存款放了超過新台幣100萬元，將不予計息。貼文發出後，瞬間引起眾多網友熱議，至今已有超過15萬次瀏覽。
不少網友則在底下留言熱烈回應，「沒關係，我沒有這種奢侈的煩惱」、「我之前也一直把錢放郵局，覺得安全、沒風險，但後來發現超過100萬真的一毛利息都沒有很可惜」、「沒事，離100萬很遠，這不是我的煩惱」、「這年頭還有人在存郵局嗎」。
郵局存100萬沒利息？行員、官方早說明過
事實上，中華郵政官網就有特別說明，在存簿儲金業務介紹「利息計算」一欄中，就有標明：「存簿儲金歸戶（同一證號且相同戶名帳戶）合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元（按每日平均結餘計算），並以計息期間曾持有之最佳計息別帳戶，計算領取利息之最高限額，超過部分不計利息。」換句話說，代表若民眾存了150萬在郵局，多出來的50萬將不計算利息。而存簿儲金按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日。
值得一提的是，目前還是有不少民眾不曉得相關規定，有網友過去在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己前往郵局存錢時，意外被郵局行員告知「超過100萬的部份是不計利息的」，讓他驚訝直呼「我到今天才知道」，更曬出存摺表示存有127萬，證明所言不假。
為何存100萬沒利息？原因公開：1優勢聰明人照樣存
至於為何會有這樣的規定呢？其實是根據《郵政儲金匯兌法》第19條規定：「存簿儲金，儲戶計息之最高存款限額，由中華郵政公司擬訂，報由交通部會同中央銀行及金融監督管理委員會定之；超過限額之數，不給利息。前項限制，於政府機關、自治團體或公益法人，不適用之」。
但也不免讓人好奇，為何還是有人愛將存款放在郵局？事實上，根據《郵政儲金匯兌法》第20條就有明確規定：「存簿儲金之利息，應免一切稅捐。」表示在郵局用存簿儲存的活儲利息不用課稅，成為許多人使用誘因。
但要提醒民眾，郵局官網有特別提到「除公教戶外利息所得免扣所得稅」，且此規定並不包括定儲利息。只能說每個儲蓄方式各有優勢與缺點，建議民眾放入存款前，記得先仔細閱讀官方規定與利率規劃，才能讓錢越滾越大。
資料來源：中華郵政官網、全國法規資料庫
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
