美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）在2025年世界大賽落幕後陷入了前所未有的勞資緊張氛圍。洛杉磯道奇隊奪兩屆世界大賽冠軍，再度引發外界對於球隊財力失衡的爭論，並使「是否該設立薪資上限（Salary Cap）」成為聯盟下一份勞資協議（CBA）中最具爆炸性的議題。若雙方無法達成共識，MLB可能在2027年迎來新一波封館（lockout）危機。目前雙方劍拔弩張，老闆們的最終手段可能是「封館一年半」逼迫球員們妥協，而球員工會為了應付此危機，已暫緩發放「球員授權金（licensing checks）」。
道奇王朝毀了棒球？
在多倫多舉行的世界大賽前，球員工會執行長克拉克（Tony Clark）接受《今日美國》記者Bob Nightengale訪問時，針對外界「道奇隊正在毀掉棒球」的說法不禁笑出聲。他直言：「我比較想知道，是誰在製造這種敘事，試圖抹煞他們的卓越表現？」
克拉克表示：「在90年代末期，也有球隊完成連霸，那時我還是球員。當時人們覺得天都要塌下來了，因為洋基又贏了。然而，30年過去了，整個產業反而呈倍數成長。球團之間出現卓越的表現，理應是件值得致敬的事。全聯盟30支球隊都有機會做到卓越。」
道奇已連續13年打進季後賽、12度稱霸國聯西區、五度奪下國聯冠軍、兩度封王。克拉克強調，優秀球隊的存在並非壞事：「在90年代洋基王朝重現時，也沒有人說棒球毀了；反而是聯盟整體發展更加蓬勃。」
然而當被問及小市場球隊是否可能透過分潤制度反而賺得比大市場球隊更多時，克拉克卻沉默了一會兒才回答：「所有30支球隊都有能力組成一支非常強的隊伍。我們掌握一些機密資料，但根據規定不能對外公開。」
設立薪資上限和下限成為封館導火線
Nightengale指出，儘管聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）尚未公開表示希望在2026年12月1日勞資協議（CBA）到期後推行薪資上限，但克拉克與工會已預料MLB最終會提出這項要求。
儘管收入不平等令人擔憂，但據CBS體育記者Dayn Perry稱，小市場球隊僅僅因為存在於聯盟中就能獲得可觀的利潤。所有MLB球隊的本地收入都由各隊平均分配，因此小市場球隊也能從中受益。這些球隊透過轉播權等方式獲得的收入已經足夠多，因此他們並沒有太多動力去擴充陣容，打造一支冠軍球隊。也因為如此，設立工資下限就顯得特別必要，它能有效地迫使球隊老闆投資球隊的成功。 MLB球員工會已表示願意支持引入薪資下限制度。
相反的，這些球隊極力要求設置薪資上限，並希望能訂下個明確的規定，限制道奇隊這種願意花錢的球隊。然而這顯然觸動到了球員的利益，美國職棒大聯盟球員協會（MLBPA）和球員重申，薪資上限完全行不通。他們認為薪資上限會限制球員的收入和比賽自主權。
克拉克一直堅決表示，他們不會接受薪資上限。球員協會也指出，這項改革方案並不能解決MLB面臨的重大經濟問題，只會限制球員的薪資。 MLBPA提出了其他解決收入不平衡問題的方案，包括收入分成和/或選秀制度改革。
對立的立場可能導致停工。美國職棒大聯盟目前的勞資協議將於2026年12月1日到期，如果問題無法解決，休賽期一開始就可能發生停擺。
小市場球隊反擊：我們被財力壓垮
儘管克拉克極力淡化差距，小市場球團卻已忍無可忍。一位球團高層匿名對ESPN表示：「我們被那些用錢買球員的球隊打得滿地找牙。（We get the s--- kicked out of us by clubs that buy their players.）」
根據《AS USA》報導，道奇本季總薪資高達5億美元，是聯盟平均值的兩倍，更比去年的冠軍隊還多出8400萬美元。這種「金權戰力」讓部分老闆認為「遊戲規則被扭曲」。
經濟學家Victor Matheson分析：「沒有人批評酋長隊（Chiefs）統治NFL是毀了橄欖球，因為他們不是靠錢買冠軍。但人們認為道奇是這樣做的。」他指出，道奇在投打陣容上比亞軍藍鳥多花了約1億美元，「自然造成不平衡的觀感」。
《The Athletic》記者Tim Britton則如此認為：「如果一些球隊以即將到來的停擺為由縮減開支，我不會感到驚訝。而且，一些近年來大手筆投入的球隊今年可能會減少支出，這也會拉低一些球員的價格。 （前面提到的遊騎兵隊似乎就是其中之一。）但我比較悲觀，我認為大多數把停擺作為削減開支理由的球隊，本來就很少在自由球員市場上花錢。」
「薪資上限」無法解決問題 紐約雙雄應證了這點
然而，多位專家認為，金錢並非戰績的唯一關鍵。史密斯學院經濟學榮譽教授、體育商業領域權威專家Andrew Zimbalist指出，球隊戰績與薪資之間的關聯「最多只佔勝負差距的25%」。他舉例，洋基與大都會都擁有高薪陣容，卻在2025年雙雙止步季後；反觀紅人與釀酒人等低薪球隊，卻闖進季後賽甚至打出聯盟最佳戰績。
Zimbalist認為：「季後賽很大程度上取決於隨機性——誰在關鍵時刻發揮、誰走運。」他舉在世界大賽G7的第九局為例，道奇隊兩名薪水較低的球員——羅哈斯（Miguel Rojas）擊出扳平比分的全壘打，帕赫斯（Andy Pages）做出極其困難的接球，阻止藍鳥隊得分——的出色表現，成為多倫多贏得總冠軍的唯一障礙。
球員工會也堅決反對薪資上限，克拉克明確表示：「現行制度中的問題，我們有其他方式解決，不需要薪資上限。（The issues that we see in the system we know can be addressed without a cap.）」
潛在停擺危機：2027球季恐遭殃
現行勞資協議將於2026年12月1日到期，屆時若雙方無共識，封館恐怕勢在必行。根據《Bleacher Report》與《USA Today》分析，球團老闆首次在多年來展現「前所未有的團結」，準備不惜代價推動薪資上限。
Zimbalist在接受CNN訪問時警告：「（道奇奪冠）會讓談判更難達成妥協，有些老闆甚至私下認為，可能要封館一年半，球員才會妥協。（it’ll take a year and a half of a lockout before the players accept the salary cap.）」
而《USA Today》資深記者Bob Nightengale補充指出，工會已為最壞情況準備，「球員授權金已被暫緩發放，以備可能的停工」。
賭博陰影與聯盟信任危機
就在薪資問題爭論升溫的同時，NBA爆發賭博醜聞，連帶使MLB的安全疑慮再度升高。克拉克坦言：「從一開始我們就很擔心。」目前已有守安判遭開除、數名球員被禁賽，包括守護者隊投手克拉瑟（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz）正接受調查。工會呼籲立法禁止球員相關的「道具投注（prop bets）」，以防止操控比賽疑慮。
克拉克強調：「球員的健康與安全永遠是首位。」
回顧MLB停擺史：兩次重創聯盟信譽
這並非MLB第一次面臨勞資戰爭。1972年，球員因退休金爭議發動罷工，導致86場比賽被取消。1994年，工會為抗議薪資結構與自由球員制度，爆發史上最嚴重罷工——世界大賽被迫取消。
此後30年間，聯盟雖避免了全面封館，但每次CBA談判仍充滿火藥味。2021年的短暫停擺讓球季延遲開打，如今情勢恐更為嚴峻。
專家觀點：金錢不等於勝利
根據《CNN Business》記者Chris Isidore分析，若一個聯盟12年內有10支不同冠軍球隊誕生，那說明：「棒球將在過去12年中迎來第10個不同的冠軍，而在此期間，由於工資帽的限制，NFL 只有6支不同的球隊贏得超級碗，NBA也只有8支不同的球隊贏得總冠軍。」
因此，儘管道奇以豪華陣容稱霸，但整體聯盟並非如外界所說「被豪門壟斷」。問題的核心，反而在於部分小市場球團即使獲得分潤，仍缺乏投資戰力的誘因。MLB球員工會支持設立「薪資下限（salary floor）」，強迫球隊把分潤投入球員薪資，以避免「只賺不花」的情況。
隨著道奇隊締造連霸與破紀錄的豪華薪資陣容，薪資上限的爭論被再次推上檯面。工會拒絕退讓、球團堅持改革，MLB的下一場戰役，恐怕不在球場，而在談判桌上。
正如Nightengale所言：「說道奇毀了棒球可笑，但說棒球可能親手毀掉自己，卻一點也不誇張。（The idea that the Dodgers are ruining baseball is laughable, but the idea that baseball might ruin itself is not.）」
消息來源：今日美國、as、福特漢姆公羊報、The Athletic
賭博陰影與聯盟信任危機
專家觀點：金錢不等於勝利
隨著道奇隊締造連霸與破紀錄的豪華薪資陣容，薪資上限的爭論被再次推上檯面。工會拒絕退讓、球團堅持改革，MLB的下一場戰役，恐怕不在球場，而在談判桌上。
