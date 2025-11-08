我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳與粉絲合照。（圖／記者李青縈攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午14時20分抵達台南，在參訪完台積電南科廠，並在劉家莊牛肉爐、莉莉冰果店用餐後，從台南起飛後在10點20分左右降落松山機場。現場不少粉絲等候，他透露，自己最常使用三個AI工具是Gemini、ChatGPT、Perplexity。黃仁勳今在台南先是參訪台積電南科3奈米廠，又與台積電董事長魏哲家等高層在劉家莊牛肉爐用晚餐，更繞到台南知名老店「莉莉冰果店」吃冰，最後才在約21時20分離開台南航空站前往松山機場，預期下榻東方文華酒店。黃仁勳在10點24分左右松山機場，他表示，稍早跟台積電見面愉快，也參訪了台積電18廠，明日將是他第一次參加台積電運動會。他也大讚，晚餐的牛肉湯「太好吃了」。至於稍後是否有其他計畫，他說，「已經很累了」，並反問現場媒體「你們還不累嗎？」雖然嘴上喊累，但面對來現場久候的粉絲，黃仁勳仍和粉絲自拍，並幫粉絲簽名，甚至特別署名。現場民眾也詢問黃仁勳最常使用的AI工具為何？他說，是ChatGPT、Gemini、Perplexity。