▲詹姆斯因坐骨神經痛缺陣至今，預計將於11月中旬回歸。（圖／美聯社／達志影像）

▲在詹姆斯缺席期間，里夫斯挺身而出，場均表現達全明星水準，成為湖人進攻端的主要火力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）目前仍在養傷中，尚未回到洛杉磯湖人隊陣中。不過據《Lakers Daily》報導，這位即將41歲的老將對球隊現況與奪冠前景充滿信心，並與唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）保持密切聯繫，。該媒體也爆料詹姆斯目前沒和球隊續約，，而是因為他不確定自己是否下賽季還會再戰。詹姆斯因坐骨神經痛缺陣至今，預計將於11月中旬回歸。這段時間，。儘管他無法上場，但球隊展現出的競爭力，也讓他對新賽季更具信心。外界先前一度懷疑詹姆斯的投入度，認為他在場邊的肢體語言冷淡、心不在焉，甚至傳出「對球隊不滿」的謠言。不過，《Lakers Daily》指出，這些風聲多半來自其他希望招募他的球隊，「LeBron從未要求被交易」。消息人士透露：「詹姆斯與唐西奇、里夫斯的私交非常好，。」報導指出，詹姆斯對球隊總管佩林卡在休賽期的補強十分滿意，包括詹姆斯雖未在休賽期與湖人續約，但。消息人士指出：「LeBron最想要的，是與兒子布朗尼（Bronny James）同場作戰，這也是他不考慮提出交易申請的原因。」在詹姆斯缺席期間，里夫斯挺身而出，場均表現達全明星水準，成為湖人進攻端的主要火力。外界也關注，當詹姆斯回歸後，里夫斯是否能維持球權與角色定位。但報導指出，，而現在的湖人正好讓他得以轉型為更靈活的第三選項，在攻守兩端提供穩定支援。詹姆斯目前專注於復健與戰術調整，他深知自己不再需要每晚扛起全隊，而是作為整體戰力的催化劑。對這支正在成形的湖人隊而言，詹姆斯的歸隊不僅是戰力提升，更象徵著精神領袖的回歸。正如消息來源所言：「LeBron從未懷疑過這支球隊——他相信他們能贏得總冠軍。」