日本職棒強打者村上宗隆終於踏出挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的關鍵一步。根據MLB官方網站報導，村上已於美國時間11月7日正式進入「入札制度（Posting System）」程序，預計從美東時間11月8日上午8時起至12月22日下午5時止，MLB的30支球團可在這45天與其展開談判，正式宣告今冬最受矚目的日籍強打進軍美國職棒市場。
村上挑戰大聯盟之路正式開始
MLB官方網站以「日本強打村上宗隆被入札，前進MLB的倒數正式開始」為標題發布報導，並由知名記者Mark Feinsand撰文指出：「村上宗隆的美國挑戰正式進入倒數階段，這位日本最具代表性的年輕長打者，將成為今年冬天市場上最受關注的球員之一。」
報導中指出，村上宗隆將在入札期間接受各大聯盟球團報價，若有球隊成功簽下他，東京養樂多燕子隊可依協議獲得轉隊補償金，象徵日職新時代球星的另一波「赴美浪潮」正式展開。
ESPN與MLB Network同步關注：冬季最大FA話題
美國體育媒體也紛紛跟進。ESPN權威記者Jeff Passan在X（前Twitter）上表示：「速報：日本球星三壘手村上宗隆已正式被入札，這將是今冬最受矚目的自由球員話題之一！」MLB Network的Jon Morosi也以「棒球界的重大消息」形容這項發展，強調村上的加盟有望徹底改變多支球隊的打線架構。
村上宗隆被多方視為本次休賽季最炙手可熱的進攻好手之一，在MLB官方公佈的2025-26年自由球員排行榜中名列第8名，是排名最高的日本球員。
日職最強打者 年僅25歲的「令和怪物」
現年25歲的村上宗隆，生涯至今已在日職累積超過200支全壘打，被譽為「令和怪物打者」。他在2022年締造單季56轟，打破王貞治保持的日本選手本土全壘打紀錄，並連續三年奪下中央聯盟MVP。
他以爆發力十足的揮棒與選球能力著稱，被視為「大谷翔平之後，最具潛力的日本野手」。據美媒分析，道奇、巨人、楊基與水手等多支球隊皆對他表達高度興趣。
隨著入札制度正式生效，MLB 30支球團可自即日起展開接洽與報價。若談判順利，村上宗隆可望在聖誕節前敲定加盟去向，成為繼大谷翔平、鈴木誠也之後，又一位赴美挑戰的日職看板球星。
消息來源：ESPN、MLB官網
