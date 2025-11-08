我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以一紙1年1700萬美元（約新台幣26億）合約加盟的外野手康佛托，表現遠低於標準，打擊率僅1成99，12支全壘打、36分打點，OPS僅.638。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然赫南德茲在季後賽打擊有一些亮點，但他並不穩定，而且專注力的問題依舊，讓他在處理球上屢屢傷害球隊。（圖／取自Los Angeles Dodgers X）

雖然洛杉磯道奇隊本季成功達成「世紀以來首次的世界大賽連霸」，以最完美的方式畫下球季句點，但球隊內部卻並非毫無隱憂。根據《The Athletic》資深記者Fabian Ardaya報導，道奇隊在進攻華麗的戰績背後，實則存在一項無法忽視的問題，外野火力嚴重下滑。其中康佛托（Michael Conforto）和「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）兩位球星合約都不小，總價約8300萬美元（約合新台幣25.6億元）然而今年都呈現退步，道奇隊外野可能必須做出一些補強。報導指出，道奇外野群整體貢獻度不如預期。其中，以一紙1年1700萬美元（約合新台幣5.2億元）合約加盟的外野手康佛托，表現遠低於標準，打擊率僅1成99，12支全壘打、36分打點，OPS僅.638。Ardaya直言：「即使是一支奪冠球隊，也仍有明顯的弱點，道奇的外野正是其中之一。」根據統計，道奇外野群本季的WAR值（勝利貢獻值）在全聯盟僅排名第18位，遠不及冠軍球隊應有的水準。另一位焦點則是上季加盟、簽下3年6600萬美元（約合新台幣20.4億元）大約的赫南德茲。去年他以火力輸出奪下銀棒獎，打出3.4的高WAR值；但本季表現卻急速下滑——打擊率.247、25轟、65分打點，OPS降至.738，為生涯正選以來最低。Ardaya指出：「他無法重現2024年的神奇表現，攻守兩端都缺乏亮點。球隊甚至在9月被迫讓他坐板凳，試圖喚醒他昔日的鋒芒。」在守備端，赫南德茲的右外野表現更被批評「緩慢、反應遲鈍」，導致球隊在季中多次陷入防守危機。雖然赫南德茲在季後賽打擊有一些亮點，但他並不穩定，而且專注力的問題依舊，讓他在處理球上屢屢傷害球隊。Ardaya進一步指出，即使赫南德茲明年能恢復水準，道奇仍需要在外野位置上「動刀」。季中交易而來的寇爾（Alex Call）未獲得穩定出賽機會，而農場潛力新秀赫普（Zyhir Hope）與德保拉（Josue De Paula）仍被認為距離大聯盟戰力「至少還需一段時間」。因此，《The Athletic》預測，道奇可能再次出手，在自由市場上大撒銀彈尋求補強報導中提到：「能夠競逐塔克（Kyle Tucker）的球隊不多，但道奇擁有足夠財力，是最有力的候選之一。」此外，兩位將從洋基成為自由球員的貝林傑（Cody Bellinger）與葛里沙姆（Trent Grisham），也被視為潛在的外野補強人選。雖然道奇連兩年稱霸大聯盟，但正如Ardaya所言：「冠軍球隊也會有漏洞。」外野群的火力衰退與守備不穩，恐成為球隊在2026年衛冕之路上的最大隱憂。