2025 年ITF台北國際旅展於昨（ 7）日正式開幕，今天來到第二天，等於是週末假日的首日，預估將可看到更高人潮來到旅展會場「南港展覽館一館」。而最民眾關心的飯店餐券、住宿券，可以從首日各業者業績來評估該下手哪些產品，昨日共計有2家飯店出現「千萬刷手」，分別到寒舍集團購買台北喜來登飯店的十二廚自助餐券，還有到老爺酒店購買集團聯合住宿券。
寒舍集團出現「千萬刷手」 主買十二廚自助餐餐券
寒舍集團結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店聯合參展，首日成績現場業績達3000萬元，加上10月2日開賣的寒舍線上旅展與11月1日開跑的實體快閃櫃，宣告整體業績加總已超過「7000萬元」。
寒舍集團也表示，此次台北喜來登大飯店的「十二廚自助餐券」以1萬500客的亮眼數字位居首位，而限量販售的「台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐券」也開賣不到一小時即完售。此外，旅展首日更有「千萬刷手」現身刷票，其中單筆最大宗訂單為1200萬元，主要購買十二廚的自助餐券。
老爺酒店集團也有千萬刷手 買「3400元聯合住宿券」達3000張
老爺酒店集團也有千萬刷手，主要是買「3400元聯合住宿券」達3000張，持此券可任選全台10家老爺飯店使用，適用組合高達16種，旅展現場期間還有「買20張送2張、買30張送3張」之優惠。加上ITF台北國際旅展期間推出獨有活動，只要單筆消費即可參加刮刮樂抽獎，11月7日至11月10日單筆消費可則抽頂級老爺套房住宿券，另還有使用LINE Pay結帳滿1萬5000元限量再享最高回饋450點等各式優惠，因此首日就被瘋狂下單，單筆業績達千萬。
凱撒飯店連鎖有5筆以上近百萬刷手購券 多是買850元聯合自助餐券
凱撒飯店連鎖聯合全台十家飯店，共同銷售聯合住宿券2699元、聯合自助餐券850元、每日限量買一送一聯合餐券及南部飯店獨立住宿券等共10款商品。昨（7）天最熱賣商品為聯合自助餐券，銷售5000張；另有聯合住宿券2500張奪冠亞軍，首賣日業績達1200萬元。
尤其下午更安排限量30組聯合餐券850元買一送一活動，開賣10分鐘即搶購完畢。凱撒飯店連鎖也表示，昨天超過5筆以上近百萬刷手購券，多為團購主、旅行社，以購買850元聯合自助餐券居多。
▲凱撒飯店連鎖今天買氣也不差，出現多位單人消費近百萬的刷手，主要是買850元聯合自助餐券。（圖／記者朱永強攝）
台北士林萬麗酒店則有「萬麗軒中餐廳」推出的「招牌窯烤片皮鴨二食券」，一開賣即掀起搶購熱潮，不到10分鐘銷售突破百張；「士林廚房全日自助餐廳」則是推出的10張套組組合券更在短時間內衝破500張大關（共銷售280組）。台北士林萬麗酒店表示，飯店金（8）日將加碼推出限量快閃優惠，分別於11:00與15:00兩時段開搶：「R bar逸庭／TEA LAB 茶坊」雙人午茶套餐券限量優惠價 999 元；「經典台式牛排兩盤券」旅展限定價 799 元。
晶華國際酒店集團整體累計營收 達新台幣8540萬元
晶華國際酒店集團則是表示，昨天首日截至下午5點止，集團整體累計營收（含線上、快閃與展場）已達新台幣8540萬元，較去年全檔期的9040萬元達成率約為94%。其中，線上旅展自10月9日開賣以來已突破4420萬元，展現強勁買氣與早鳥預購成效；現場銷售截至下午5點亦已突破1000 萬元，較去年同期成長約 5%。
▲晶華酒店集團表示，昨天台北國際旅展首日已有亮眼成績。（圖／記者朱永強攝）
資訊來源：ITF台北國際旅展、ITF台北國際旅展臉書、寒舍集團、凱撒飯店連鎖、台北晶華酒店、台北君悅酒店、台北士林萬麗酒店
