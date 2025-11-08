我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球球后戴資穎今（7）日在個人Instagram正式宣布退役，為長達16年的國際羽球生涯畫下句點。戴資穎逾15年的輝煌職業生涯，憑藉著驚人的賽事戰績與高人氣的商業號召力，生涯累計破億台幣的驚人財富，未來只要理財得當，退休生活勢必將非常優渥，甚至能夠實現「生3個小孩」的夢想，晉升為幸福的「三寶媽」。戴資穎的財富積累，首先來自她在羽球場上的絕對統治力。她曾蟬聯逾214週羽球球后，並在羽球世界巡迴賽、世錦賽、大獎賽等國際賽事中累積32冠紀錄，戰功彪炳。根據世界羽球聯盟（BWF）公布資訊，生涯總獎金至少達到186萬4093美元（約新台幣5777萬元），成為世界羽壇累積最高薪的球員。不僅如此，她在2023年光賽事獎金就賺進36萬7450美元（約1138萬台幣）。此外，她在2021年東京奧運奪得銀牌後，還可選擇一次領取700萬台幣或月領3.8萬元的國光獎金，多重收入來源奠定她的財富基礎。儘管羽球在國際上的獎金制度與熱門運動相較仍有差距，但戴資穎的高人氣與正向形象，讓她成為台灣體壇的「代言女王」。早在2017年，媒體就報導她的單項代言身價已飆破百萬台幣，並擁有超過8項品牌合作，特別是在2018年雅加達亞運奪金後，一直到東京奧運奪銀期間，電視台充滿了戴資穎的廣告。根據統計，戴資穎光是廣告、代言費已賺進逾2500萬，且因為品牌代言合約多為非公開，實際累積收入外界保守估計已達數千萬台幣級別，這也反映出她的商業影響力極大，甚至促成了台灣羽球品牌市場起飛。除了高額的獎金與代言費，戴資穎「合庫職員」身份，更是她退休後生活的有力保障。由於她在國際賽表現優異，目前她的職位已屬於中階主管。近年來，她領取的營養金推估達到12萬元。雖然退休後可能沒有營養金，但她仍可享有固定薪資，生活無虞。戴資穎經過長年的征戰，身體大小傷勢讓她感到身心俱疲。如今退休後的第一願望是先好好休息、陪家人。至於未來的心願，小戴想要生3個小孩」當「三寶媽」。在生涯已經賺進大把銀子、且後勤保障完備的情況下，戴資穎將可全心投入家庭，好好享受她人生下一階段的精彩退役生活。