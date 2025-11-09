我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KT本次LOL世界賽憑藉著5人的協同性、化學效應，一路殺進冠軍賽。（圖／LOL Esports Flickr）

▲「大魔王」Faker以29歲的年紀再度率領T1挑戰隊史第6座冠軍、更有機會完成前所未有的三連霸偉業。（圖／LOL Esports Flickr）

▲Cuzz與Oner的英雄池類似，但打法上因為隊伍需求略有不同。（圖／LOL Esports Flickr）

▲今年LOL世界賽版本非常注重線權，冠軍賽下路能否取得優勢，會左右戰局。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》世界賽今（9）日迎接冠軍賽，Faker將追求生涯第6冠，T1也要尋求3連霸，前《英雄聯盟》職業分析師魚丸表示，KT在本次世界賽展現出壓制性的遊戲理解和團隊配合，T1則有豐富大賽經驗，冠軍賽重點除了BP，遊戲前期營運和選手心態，將是左右戰局的關鍵。魚丸指出，KT賽前並不被看好，但本次世界賽團隊的化學效應極好，物件團戰前都可以先落位之外，5人都打的很一致，搭配上良好的紀律性和遊戲理解，一路過關斬將，甚至擊敗大魔王GEN，挺進冠軍賽。魚丸提及，T1雖然是從入圍賽開打，但面對大賽時，團隊臨場反應和心態調整實力就是擺在檯面上，加上T1不公式化的選角，往往能在關鍵戰局發揮奇效；總觀這場冠軍賽，就是「KT打得很合理，5人搭配性完整，T1則是不斷突破，透過自身遊戲理解求勝。」魚丸認為，T1對上KT的冠軍賽，撇除BP主要會有3個重點，分別是「前排能不能先抵達團戰現場」、「打團前大招在不在，能否事先透過策劃騙掉對方大招」、「團戰開啟後的先手能力」。魚丸說明，Pefect和Doran在隊伍的定位都是扛壓，Pefect的邊線紀律性較好，Doran的鬥士比較強、操作上限較高，且兩人都不愛玩坦克，基本上藍寶、鱷魚、卡桑帝、賽恩、鄂爾會是可能出場角色，T1有機會讓Doran拿出魔鬥凱薩、卡蜜兒等英雄。Cuzz與Oner的英雄池類似，版本常見的趙信、嘉文、悟空等都有機會出場，較特別的是姬雅娜，Cuzz並不擅長，所以可能封鎖，但如果讓T1選到，Cuzz也能掏出蒙多醫生硬解；Oner在後期比賽也有夜曲、菲艾等選擇雙方打法上，T1比較注重前期讓Oner舒服發育，而Cuzz是一個有較高進攻性、擅長變奏的選手，T1要注意，如果出現壓線壓過多的情況下，要記得下眼，否則Cuzz就容易找到機會建立團隊優勢。Faker的打線從8強賽開始有找回狀態，穩定度增加，減少被抓的機會，與Bdd的對局中，最重要的英雄就是阿祈爾，雙方都不能讓對方選出阿祈爾單掛的體系；此外，T1邊線一直以來都處理比較不乾淨，Bdd的犽凝也可以考慮封鎖，否則邊線壓力太大；特殊選角的話，Bdd有蛇女，Faker則有梅爾。魚丸提及，這次世界賽版本最注重線權，尤其兩隊對小龍又非常重視，因此下路能夠洗線的包括法洛士、艾希、凱特琳、希維爾、希格斯都可能出場，特別是法洛士，Deokdam和Gumayusi都玩得很好。輔助方面，KT應該還是會全力封鎖Keria的巴德，想搶線權的話，妮可的爭奪會是重點，其餘就是看隊伍缺乏什麼補什麼，硬輔可能會考慮雷歐娜、亞歷斯塔，布朗姆雖然容易輸線，但如果對面陣容很衝排，也可以選擇。