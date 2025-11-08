我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽壇傳奇、前世界球后戴資穎於今（7）日正式在個人社群平台Instagram上宣布退役，為輝煌的職業生涯畫下句點。《NOWnews今日新聞》特別盤點了這位世界級運動員鮮為人知的「6個小秘密」。從她最快曾打出時速395公里的驚人殺球速度，到她面對不公義時敢於直言的「正義之聲」，再到她唯一的天敵「蟑螂」。而這位愛外甥愛到被封「外甥傻瓜」的小戴，也終於鬆口，宣布退休後的夢想：「以後想要生3個小孩。」羽球堪稱所有球類運動中球速最快的項目，需要選手具備相當高的專注力與瞬間爆發力。戴資穎在球場上的殺球球速更是令人驚嘆。2024年初，她在大馬公開賽中對戰中國球員陳雨菲時，就曾打出時速395公里的超高紀錄，比台灣高鐵時速300公里還要快上一大截。儘管目前羽球史上最快殺球紀錄是丹麥球員科丁（Mads Pieler Kolding）在2016年創下的時速426公里，但戴資穎的紀錄可見極為恐怖的殺球爆發力。對於頂尖羽球選手來說，球拍就是她們最重要的武器。戴資穎曾透露，她每次出戰都會備有12隻球拍，而且每支的重量都是精準的28磅。她使用的勝利TK-7000S球拍屬於「小平頭」設計，較小的拍面攻擊力更強。特別的是，從小到大，戴資穎的每一支球拍皆由「戴爸」戴楠凱親自為她穿線。據悉，戴爸會在出發當天親自為她穿線，每條穿線直且硬、強而有力，讓她在比賽時可以心無旁騖的打球，拿下了許多場勝利，這份「父愛穿線」成為她比賽的力量來源。戴資穎身上共有三個刺青。其中，最為人所知的就是左手腕上的刺青。她曾分享，這個刺青是以戴爸的生肖蛇，加上戴爸手寫的「相信自己」四個字。戴資穎說，每次出賽時，這個爸爸為她親自設計的刺青，都能帶給她安定的力量，是她戰勝自我的重要信仰。除了左手腕上的刺青，戴資穎還有一個出征必帶、由爸媽送的小枕頭作為她的幸運符。她曾拍下與小枕頭的合照，並親口吐露自己做了一個很可怕的惡夢：「比賽開始了，然後我到了機場才發現我忘了帶我的寶貝枕頭，還忘了帶球鞋。急到覺得自己快哭了，很擔心因為沒帶到寶貝枕頭會睡的不好，沒辦法比賽。」可見這個小枕頭在她心中的重要性。戴資穎與擔任球評的姊姊戴靖潔感情超好，經常在社群上曬小外甥「大俠」玩樂的合照。升格當了阿姨，戴資穎也成了粉絲口中的「外甥傻瓜」。戴資穎透露她退休後最想做的事就是環島旅行，好好看看台。同時長期受到這位療癒系寶寶外甥「大俠」的影響，小戴也鬆口未來的人生規劃，未來目標當「三寶媽」。戴資穎堪稱台灣運動員的「正義之聲」。她數度因不公義事件槓上公部門，最著名的事件是2021年東京奧運，小戴揭露「選手坐經濟艙、官員坐商務艙」，讓當時的總統蔡英文為此道歉，體育署長也因此下台。不過，面對任何困難都無所畏懼的戴資穎其實也有天敵！據報導，小戴的人生字典裡彷彿沒有「害怕」兩個字，唯有對「蟑螂」完全沒轍，可說是羽球傳奇的最大天敵。