▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）

台灣永遠的球后戴資穎正式掛拍，結束超過20年的傳奇旅程。去年她在巴黎奧運「最後一舞」，卻是忍著嚴重膝蓋傷勢上陣，最終惜敗泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），無緣女單8強。賽後，戴資穎在個人Instagram上公佈了傷勢真相：「傷勢程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖）。」這位傳奇球后最終是靠著「PRP療法」，才得以負傷前往法國拼戰。在巴黎奧運的比賽中，觀戰的球迷可以明顯感受到，傷勢影響了戴資穎在場上的左右橫移速度。儘管身體狀態不佳，她仍奮戰到最後一刻。戴資穎透過IG坦言：「眼看著即將到來的奧運，心裡非常清楚自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。」戴資穎透露心聲：「好想原地放棄自己，不想飛到這裡，因為我知道自己這趟不會有理想的成績。」她表示，明知接下來對戰依瑟儂的結果大概是如何，但她強調：「我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。最終我沒有放棄，我盡了最大的努力，看著自己的傷復原的速度跟烏龜一樣，也沒有一天敢休息。」在前往法國參加奧運前，戴資穎在打完湯優盃後，因膝傷休息超過2個月，便接受了PRP療法，希望能在巴黎奧運有所表現，但在比賽前膝傷尚未恢復到理想狀況。PRP療法的全名是Platelet-rich plasma，又稱之為增生療法。PRP是從患者身上抽取一定的血液，利用離心機將血液分離出來，提取富含血小板和其他生長因子的血漿。這些生長因子可以修復受傷的組織，達到緩解傷痛、加速癒合的目的。PRP療法在運動醫學界相當流行。國際文獻記載，它最早用於人類是始於1987年的心臟手術，後來被廣泛應用在其他受損組織的治療，特別是運動醫學。多項研究證實PRP的療效：美國的研究證實PRP治療網球肘的效果顯著；荷蘭與丹麥的研究也發現，注射PRP的長期效果較類固醇好。PRP也被證實有助於加速髕骨肌腱炎（俗稱跳躍膝）恢復，其他像是高爾夫球肘、肩關節囊炎、足底筋膜炎等也有不錯的療效。許多歐美運動明星，包括已故NBA傳奇球星科比・布萊恩（Kobe Bryant）、高爾夫球王老虎・伍茲（Tiger Woods）、網球名將納達爾（Rafael Nadal）等，都曾接受PRP治療膝蓋和跟腱傷病，幫助他們維持高水平競技狀態。羽球比賽雖非高強度身體對抗，卻充滿急停急起、急速變向與高頻制動，對膝踝與肌腱是長期壓力來源。醫師提醒，發力過猛、過度使用與動作模式不良是羽球族群的三大風險，輕者扭挫傷，重則韌帶撕裂。若未即時治療與充足休息，易演變為慢性運動傷害與長期痠痛。面對身上大大小小的病痛，戴資穎在場上奮戰、每一次的揮拍，已經不只是比分上的勝負，更是一次與身體、意志與時間的拔河，完成屬於自己的謝幕。