中國第3艘航空母艦、同時也是中國第1艘電磁彈射型航母「福建艦」，本週在海南三亞舉行入列授旗儀式，中共中央總書記、中國國家主席兼中央軍委主席習近平親自出席並登艦視察，宣告中國海軍正式進入「3航母時代」（遼寧艦、山東艦、福建艦）。中國官媒《央視》旗下媒體帳號「玉淵譚天」7日發文指出，福建艦入列後，必去的地方包括台灣海峽，南海和西太平洋。
「玉淵譚天」聲稱，航母入列後，最大區別在於實戰化。對遼寧艦、山東艦來說，西太平洋就是遠海，但對於福建艦來說並不是。福建艦的「遠海」防禦能力建設，需要去到東太平洋、印度洋、大西洋，如關島、夏威夷、澳洲附近的海域。
換言之，隨著中國對航母運用的經驗不斷積累，航母在遠洋護航、緊急應變、武器系統協作等方面的能力，形成時間也不斷縮短，強調中國海軍有權利在印度洋等地航行，符合國際法和國際慣例，任何國家都無權干涉。
此外，「玉淵譚天」也指出，相同的部署距離，福建艦由於性能的提升，可以部署更長的時間，邁出中國常態化部署航母的第一步，這種提升是「實打實」的，還彌補了遼寧艦、山東艦的短處。
文章最後，「玉淵譚天」提到，按照此前生產軍艦的慣例，在成熟平台上有一些優化和改進後，就會進入「量產」階段。隨着福建艦入列，「電磁彈射+多型號艦載機」成為航母的標配；同時，航母編隊屬艦搭配的體系也逐步形成。後續航母數量增加，就可以真正實現航母在某個點位上的長期、常態存在，屆時「移動的海上堡壘」一詞，亦會有具象化的體現。
