▲粿粿（左）、王子邱勝翊（右）相擁裸照全網瘋傳。（圖／翻攝自粿粿IG＠meigo.c）

▲粿粿（右）、王子為偷吃道歉，不過兩人的道歉聲明卻不被網友理解，認為他們一直在提錢情勒范姜彥豐（左）。（圖／范姜彥豐臉書）

王子（邱勝翊）與中信兄弟前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚外情風波持續延燒，范姜彥豐指控2人不倫戀後，近日網路再瘋傳一張「疑似2人裸擁」的照片，資深媒體人巫嘉芬在節目中更出面指出，照片背景與粿粿過去在IG貼出的浴室裝潢「幾乎一模一樣」，讓話題瞬間炸鍋。不過，徵信社執行長謝智博也同步出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。」巫嘉芬在節目《57爆新聞》上展示一張網路瘋傳的疑似王子與粿粿親密照，強調畫面中出現的瓷磚、鏡面與燈具設計，與粿粿在社群平台曾分享的家中浴室相似度極高：「網友當柯南比對後，都說背景就是她家衛浴。」但她也提醒：「目前雙方都未承認外界猜測，有幾分證據說幾分話。」該畫面曝光後，立刻在網路引發熱議，甚至登上論壇熱門討論區。對於再度出現的「親密照」謠言，徵信社執行長謝智博在Threads發文駁斥，明確表示並未蒐集到任何不雅影像：「據我所知沒有那樣的照片或影片。」他也強調：「3位當事人都是好人，請外界不要擴大傷害，也不要再散播謠言。」謝智博呼籲網友應回歸理性，讓司法與當事人自行處理，不要讓事件演變成輿論審判。隨著「浴室比對照」掀起新一輪討論，許多網友呼籲停止轉傳相關畫面，以免觸犯《性影像犯罪防制法》，也有法律專家指出，若有人惡意散布合成或未經查證的影像，將面臨刑責，此案在輿論持續發酵下，范姜彥豐與粿粿的離婚協商仍在進行中，而王子方面暫未針對「裸擁照」做出回應。對此，謝智博也向《NOWNEWS今日新聞》表示：「謝謝您，希望三方都能獲得善解，希望社會不要繼續被謠言跟仇恨撕裂！」資料來源：