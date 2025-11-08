我是廣告 請繼續往下閱讀

由於美國政府停擺，越來越多航空交通管制人員因無薪而選擇請假，導致機場塔台人力不足，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）本週宣布，將在美國國內40個主要機場，削減約10%的運力，分階段落實。此舉實施後，全美當地時間週五就有超過1200架航班取消。儘管美國聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）提出折衷方案，但遭共和黨拒絕，政府何時重開仍是未知數。綜合《國會山報》等外媒報導，共和黨、民主黨在國會陷入鬥爭僵局，圍繞《平價醫療法》（Patient Protection and Affordable Care Act，PPACA）而起的爭端遲遲未解，延長撥款的預算案表決未能通過，導致美國政府關門，至今已超過1個月。包括機場重要工作人員在內，許多美國政府僱員，要麼無薪工作，要麼失業在家，航班追蹤網站「FlightAware」的數據顯示，光是週五，美國就有超過1200架航班被取消。分析指出，感恩節假期就要到了，美國即將進入旅行季高峰，屆時若問題還沒解決，後果將十分嚴重。美國聯邦參議院民主黨領袖舒默週五提出一項折衷方案，看是否能以《平價醫療法案》稅收抵免政策延長1年（即不再要求永久延長），換取讓聯邦政府先獲得短期資金、用於日常營運，這也是2黨在預算方面出現巨大分歧的主因之一。不過，包含參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩（John Thune）在內，多名共和黨人都表態不接受民主黨的方案，直言對方的建議「沒有成功的機會」，堅持應該先通過一項「乾淨」的臨時撥款法案，之後再針對包括醫保補貼在內其他議題進行談判，而不是將重啟政府與醫保補貼綑綁在一起。圖恩並指控，民主黨提出的條件遠遠不夠，也沒有包括對《海德修正案》（Hyde Amendment）的保護，《海德修正案》禁止使用聯邦納稅人的錢來資助或促進墮胎，川普年初重返白宮後，即簽署行政命令，重申對該修正案的支持。南卡羅來納州的共和黨參議員格雷厄姆（ Lindsey Graham）則聲稱，自2010年以來，美國5大醫療保健公司的股價上漲了1000%，外界向這些企業投入大量資金，造成了通貨膨脹，不願意繼續向保險公司輸送數千億美元。原文連結：