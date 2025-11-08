我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間在社群媒體上投下震撼彈，正式宣布將高掛球拍，結束輝煌的羽球生涯。消息曝光後，瞬間引發全台熱議，總統賴清德、高雄市長陳其邁以及無數球迷紛紛留言感謝與祝福，向這位陪伴台灣羽壇超過十六年的傳奇球后致敬。戴資穎在發文中坦言，這一年對她來說格外艱難。回想去年奧運，她一度因腳傷不確定能否上場比賽，「我只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己。」然而，傷勢最終讓她在最後幾場比賽中被迫退場，無法替自己的職業生涯劃下完整句點。她表示，不想讓大家看見自己脆弱的一面，因此選擇以文字的方式向球迷告別。「謝謝羽毛球帶給我的一切。戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」戴資穎透露，退役前她已經歷過左腳與右腳的手術，長時間進行復健。她感謝國家運動訓練中心及羽協長期的照顧，特別感謝周文毅醫師的「神手」，讓她的膝蓋能夠修復、未來仍能正常運動與生活。同時，她也感謝合作金庫銀行多年來的支持，以及國訓中心教練團隊與防護員的協助，「國訓中心從我15歲到31歲，我能有這一切，真的非常感恩。」至於未來規劃，戴資穎笑說：「退役後還沒有想好要做什麼，但至少能開始體驗不用鬧鐘叫醒的生活。」總統賴清德在貼文下留言表示：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」高雄市長陳其邁也留言：「謝謝小戴！『相信自己』的精神一直鼓舞著大家。高雄永遠挺你，祝福你一切順利！」