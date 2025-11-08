台積電今（8）日盛大舉行一年一度的運動會，董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳現身同框，而現場早已擠滿了員工，人潮多到像在舉辦「演唱會」，氣氛十分熱鬧，黃仁勳也熱情地與台積電員工互動握手。

黃仁勳受訪表示，今天是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。黃仁勳也將預料以貴賓的身份致詞。

黃仁勳昨日抵達台南後，先是參訪台積電南科3奈米廠，又與台積電董事長魏哲家等高層在劉家莊牛肉爐用晚餐，更繞到台南知名老店「莉莉冰果店」吃冰，最後才在約21時20分離開台南航空站前往松山機場。

黃仁勳在昨日晚間10時24分左右抵達松山機場，他表示，稍早跟台積電見面愉快，也參訪了台積電18A廠，他也大讚，晚餐的牛肉湯「太好吃了」。


