「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，痛批鄭麗文敵我不分，接受中共的史觀。前立委蔡正元則反擊，馬場町是當時的台北市長陳水扁設立，民進黨在政治上反中，卻倒過來紀念共產黨特工的英勇。蔡正元說，馬場町將舉行的白色恐怖紀念活動，主題聚焦於1950年遭處決的吳石，但國民黨同樣曾派員深入中國共產黨內部，然而「國民黨派去滲透共產黨的故事卻淹沒在荒郊野塚之間」。蔡正元指出，近期因電影《沉默的榮耀》熱映，使共產黨滲透國民黨的歷史被塑造成「一齣英雄史詩劇」。蔡正元表示，1949年後國民黨政府派往中國的滲透人員中，失事被殺的數量超過1.6萬人，其中由國民黨大陸工作會派出的特工即超過1000人。他指出，這些人「沒有紀念碑、沒有紀念活動」，許多犧牲狀況也未被呈現。他提到，特工遭遇的待遇包括「被關水牢、被拔指甲、被刑求，最後被押上刑場犧牲生命」。他批評，這些國民黨特工「為國民黨政府或黨部犧牲」，卻無人紀念，甚至「沒有人想記得」。蔡正元指稱，民進黨政府反而替中共特工設立白色恐怖紀念碑與馬場町紀念廣場，並由統派團體年年舉辦追思活動。他認為，這些呈現方式形成鮮明對比，反映不同政治力量對歷史敘事的關注差異。蔡正元進一步指出，相較於被紀念的中共特工，國民黨特工「放棄一切赴大陸，在『隱蔽戰線』為國民黨或為台灣」，但最終多是妻離子散、埋葬荒塚。他強調，這些人效忠的政黨對其貢獻欠缺應有重視，歷任黨主席也未將其鮮血與犧牲放在心上，甚至連該發放的補償都「從來不記得」。他並指出，民進黨在政治上反中，卻「倒過來紀念共產黨特工的英勇，甚至包裝成信仰不同的犧牲者」。蔡正元質疑，這些滲透國民黨的中共特工之死亡如今被置於追思核心，但真正效忠國民黨、為任務而死的特工卻不被後人記住，「他們的價值是失敗方的價值」。蔡正元最後提到，在這樣的歷史氛圍下，鄭麗文仍將出席相關紀念活動，使得「他們所效忠的政黨，現在他們的黨主席也要去紀念對手的英勇」。他感嘆，許多特工的鮮血與眼淚、以及「痛澈心扉的嘶喊聲音」，多年來未曾被後續黨領導者放在心上，如今部分補償依然「掛在永遠無法領取的帳簿上」。