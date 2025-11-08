我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐怕再度惹怒北京，但也凸顯台灣正積極拓展歐洲外交。綜合《Euractiv》、《路透社》報導，蕭美琴此行是應IPAC歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）邀請，事前一直保密，直到登場前不久才對外公布。萊克斯曼表示，歐洲議會一直主張與台灣進行更多對話，認為當前地緣政治高度緊張，不應將台灣的2300萬人口，排除在全球討論範圍之外。而且，歐盟也在重新定義與中國的關係，既是合作夥伴，也是系統性的競爭對手，這次演講正是在這種背景下發表的。報導提到，由於北京一直聲稱台灣是其領土，蕭美琴此行，很可能會招致對方的激烈反應，畢竟中國對於台灣與​​其他國家的政治接觸，一直都持反對態度。台灣海峽是印太地區的重要航運通道，全球約一半的貨櫃運輸都要經過這裡，近年北京更加大在該地區的軍事施壓。此外，台灣還生產全球90%以上最先進半導體、晶片，是全球技術供應鏈的關鍵參與者。《路透社》則分析，雖然台灣的外交部長或官員，有時會訪問歐洲和其他沒有正式邦交的地方，但考量到中國可能會對地主國採取強烈回應的風險，像副總統這樣層級官員的到訪並不尋常，可視為民主台灣日益積極、大膽向歐洲進行外交接觸的部份行動。台灣在歐洲唯一的邦交國是教廷，但過去英國、法國、立陶宛、波蘭等國，都曾無視北京反對，同意讓台灣的現任或前任高層官員到訪。中國駐歐盟使團也於8日上午在官網刊登譴責聲明，批評「反華組織」IPAC在歐洲議會召開年會，歐洲議會不顧中方強烈反對，允許蕭美琴等台獨頭面人物，進入議會大樓並進行台獨分裂活動，嚴重損害中方核心利益、違反一個中國原則、干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中國駐歐盟使團強調，台灣問題攸關中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。原文連結：