▲勇士剩餘賽程難度為全聯盟第六困難，包括與衛冕軍雷霆交手四次、與湖人、金塊、火箭各三次，以及對上氣勢正盛的公牛與活塞各兩場。（圖／美聯社／達志影像）

隨著柯瑞（Stephen Curry）職業生涯進入尾聲，NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊本季明確設定目標，不以晉級季後賽為滿足，而是全力衝擊總冠軍。而在這條艱難的西區戰線上，總教練科爾（Steve Kerr）親自揭露球隊的階段目標：。同時也直言自己並不擔心老將中鋒霍福德（Al Horford）的狀態，直言：「他只是需要將球投進而已。」科爾在接受舊金山電台《95.7 The Game》節目訪問時表示：「除非你是雷霆，不然整個西區的球隊都在想著——至少要進前6。我在開季前就告訴球員們，我們要拿到前四，要有主場優勢。」他坦言，，團隊仍在調整階段，「賽程確實很艱難，輪換還沒穩定，球員在定位上還沒完全找到節奏。我們的確有些混亂，但沒有什麼是解決不了的。」根據《Tankathon》統計，，以及對上氣勢正盛的公牛與活塞各兩場。科爾仍樂觀表示：「我們的天賦與經驗會讓我們走出困境，我對這支球隊的信心比任何時候都高。」值得一提的是，今年夏天加盟的六屆全明星巴特勒（Jimmy Butler）已經在勇士展現攻守兩端的穩定存在，成為科爾信心的重要來源。另一方面，勇士老將中鋒霍福德近期陷入投籃低潮——在對國王一役中，他8投0中、三分球7次出手全失、全場掛零分。不過科爾再次在節目中強調，「我看著他的移動、決策與球商，他仍然打得非常好。那場比賽每一球看起來都要進，但就是全都沒進而已。這種事在所有運動裡都會發生，就像一個打得很好的棒球員，球打得扎實卻正好被接殺。」霍福德本季三分球僅20.8%命中率（24投5中），近四戰更是16投僅1中，但科爾仍維持耐心：「轉隊後適應總是困難的，但他是一個聰明、紀律的球員，我相信他會很快找到節奏。」，是聯盟少數具備外線威脅的高位中鋒。在柯瑞的生涯進入尾聲、陣容重整與新球員磨合的關鍵時刻，科爾選擇以冷靜與信任面對挑戰。他總結道：「我們還沒達到理想狀態，但我們的方向正確。我們會修正、會前進，也會變得更好。」