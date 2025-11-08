我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳美食地圖台南篇第一家：劉家莊牛肉爐

▲黃仁勳昨晚在劉家莊牛肉爐遇到大批民眾請求簽名、合照等，他幾乎都來者不拒。（圖／取自劉家莊牛肉爐臉書）

▲劉家莊牛肉爐的湯頭與甜味都恰到好處。（圖／翻攝劉家莊牛肉爐）

黃仁勳美食地圖台南篇第二家：莉莉水果店

▲黃仁勳昨晚到莉莉水果店，老闆李文雄還要求合照。（圖／翻攝莉莉水果店臉書）

輝達執行長黃仁勳再度旋風訪台，昨（7）搭私人飛機直飛台南機場餐 關了台積電3奈米廠，接著開始兩家美食行程，造訪劉家莊牛肉爐、莉莉水果店，讓不少在地台南人又驚又喜。但是台南牛肉火鍋、冰店相當多，唯獨挑上這兩家，有其原因。《NOWNEWS今日新聞》整理兩家店的特色與詳細資訊一次看。劉家莊位在永康，黃仁勳一行人應是因為地利之便，直接從台積電3奈米廠所在的南科科學園區離開後，直接往南走就到位於永康的劉家莊，劉家莊的湯底使用牛大骨、蔬果及甘蔗熬煮，滋味清甜回甘，牛肉部位由現場隨機選擇，湯頭涮煮上牛肉與各式蔬菜之後，更加濃厚鮮甜。劉家莊除了牛肉火鍋，還有芥蘭牛肉、蔥爆牛腩、芥藍牛肝等熱炒菜，最特別的是還有碳烤燒肉。若一人、兩人前來，也可點個牛肉湯、牛肉炒飯等。記者也實際吃過劉家莊牛肉爐，，此外對於外縣市民眾有兩大交通便利之處，即是停車場大、方便停車，若是搭火車前來，永康台鐵站就在步行約10分鐘之距離。▪️地址：臺南市永康區四維街21號電話：06-233-5757營業時間：11:00～21:00週二休自1947年創業，已經營業快要80年，店名由來是因為創辦人姊姊的英文名 Lydia，姊姊在美軍合作社服務，端出了當時府城少見的現打果汁，讓在地人知曉原來水果也可以「用喝的」而聲名大噪。許多觀光客知道到台南要來碗水果冰，知名店家還有裕成水果行、泰成水果行、冰鄉等，但是莉莉水果店的最大特色是一碗僅賣65元，，整碗吃起來相當富有古早味。地址：臺南市中西區府前路一段199號電話06-213-7522營業時間：11:00～22:00週三休