▲紐約洋基正在評估交易費城人球星哈波（Bryce Harper）的可能性。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊今年再度無緣奪冠，總管凱許曼（Brian Cashman）顯然已準備啟動「重建榮耀」的大規模補強行動。根據《Fireside Yankees》與多家美媒的最新報導，洋基正考慮在這個休賽季出手，以超過2億美元級別的交易代價，鎖定美聯勁敵多倫多藍鳥明星游擊手比薛特（Bo Bichette），希望藉此取代表現不如預期的沃普（Anthony Volpe）。此外，費城人球星哈波（Bryce Harper）也被洋基高層列入交易評估名單。洋基之所以將補強目標轉向明星游擊手，與年輕內野手安沃普（Anthony Volpe）陷入瓶頸有直接關係。沃普在2025年出賽153場，擊出19轟，但也發生19次守備失誤，其打擊三圍僅有.212/.272/.391，OPS .663。根據數據顯示，他在過去三年累積1,500打席以上的球員中，打擊率（.222）與上壘率（.283）皆位居倒數。這樣的表現讓洋基高層認為，游擊位置的缺口仍是球隊爭冠的致命弱點，因此亟需引進一位攻守更為穩定的頂級球星。根據《MLB.com》資深記者費恩桑德（Mark Feinsand）消息，洋基被點名為比薛特的潛在買家之一。比薛特在2025球季強勢回勇，繳出18轟、OPS .840的亮眼數據；他生涯打擊率高達.294、OPS .806，並曾在2021與2022年連兩年奪下美聯安打王，打擊能力無庸置疑。雖然比薛特在9月因左膝後十字韌帶撕裂提前結束例行賽，但他展現驚人韌性，在世界大賽重返二壘位置，並在第7戰從大谷翔平手中轟出三分砲。他曾在2024年因傷陷入低潮，但今年強勢反彈，並在5月31日敲出個人生涯第100轟，成為藍鳥史上首位達成百轟里程碑的游擊手。除了游擊手之外，洋基也被傳出關注費城人球星哈波（Bryce Harper）的動向，將其視為「B計畫」。費城人今年再度季後賽失利，雖然球團老闆多姆布羅斯基（Dave Dombrowski）後來否認交易傳聞，但外界仍認為「若要重建，現在是時機」。哈波（Bryce Harper）今年繳出27轟、攻擊指數（OPS）.844成績，若以洋基陣容比較，僅次於賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）。他目前合約還剩餘6年、總值3.3億美元，但他的左打火力與領導氣質，被認為能與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、史坦頓組成恐怖打線，為洋基帶來強大的攻擊能量。