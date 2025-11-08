全民普發1萬元政策引起全民熱議，百萬YouTuber蔡阿嘎也搭上這波「全民領錢潮」，化身最強催債達人，去年他遭前員工蘿拉（林沛蓁）以AB合約不法牟利3,000萬元，雖然已展開法律行動，但至今仍未拿回款項，蔡阿嘎昨（7）日發文喊話：「現在全家都有1萬，快還錢！」並直接在留言區標記蘿拉，讓網友笑稱「這是史上最有效的催款文，政府幫忙收債！」
向ChatGPT求助催債合法性 AI回覆掀熱議
蔡阿嘎在Threads上發問：「台灣即將普發一萬，那債權人可以向債務人要求償還嗎？」ChatGPT回答指出，普發現金屬於個人財產，但若債權人持有法院判決或支付命令，可依法聲請強制執行，執行官也能依程序扣押款項。蔡阿嘎隨即將回覆截圖上傳社群，直言：「不要再說沒錢，這次政府幫你發了！」幽默又犀利的貼文引發熱烈討論。
貼文曝光後，不少網友笑翻留言：「阿嘎這招太聰明了」、「政府普發變成催債神器」、「立刻@欠錢的朋友」、「這才是全民普發的正確用途！」也有粉絲表示：「ChatGPT都幫你背書了，蘿拉真的該把錢吐出來了！」短短數小時留言數破千，成為社群熱門話題。
後續法律攻防持續 蔡阿嘎冷靜應對
據悉，蔡阿嘎目前已透過律師啟動強制執行程序，針對蘿拉的名下財產展開追討，知情人士透露雖然過程仍漫長，但蔡阿嘎態度冷靜、依法處理，並希望以幽默方式化解事件帶來的壓力，如今「普發1萬催債梗」再度掀起網路笑潮，也讓網友直呼：「阿嘎果然是社群戰神！」
資料來源：Threads
據悉，蔡阿嘎目前已透過律師啟動強制執行程序，針對蘿拉的名下財產展開追討，知情人士透露雖然過程仍漫長，但蔡阿嘎態度冷靜、依法處理，並希望以幽默方式化解事件帶來的壓力，如今「普發1萬催債梗」再度掀起網路笑潮，也讓網友直呼：「阿嘎果然是社群戰神！」
