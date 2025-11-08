我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台積電今（8）日盛大舉行運動會。（圖╱記者林汪靜攝）

台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳與董事長魏哲家一早就抵達現場，同框現身這個盛大的日子，不過，原外界預期創辦人張忠謀也將出席，卻未見他身影，魏哲家指出，「因張忠謀董事長身體有點不舒服，無法一起跟我們參與運動會」，「大家一起喊口號相信他會看見，也祝福他早日康復。」黃仁勳今早8時許便和魏哲家一同搭車抵達現場，現場台積電員工將道路擠得滿滿，熱烈高喊歡迎黃仁勳到來，也熱情與黃仁勳互動，不過，活動一開始遲遲未看見張忠謀本人現身，甚至也沒看見貼有名牌的座位，令人感到疑惑。魏哲家致詞表示，他等了26年站上這個位子，今年是第27年也是他第二次站上舞台，「一回生兩回熟」，以後表現一定會更好，他也很開心地說，今天的天氣很幫忙，不過，大家長創辦人張忠謀因今天身體不適，無法一同與大家參與運動會，「不過我知道他是相當關心各位的。」魏哲家喊話，他請大家一起喊口號，相信「董事長（張忠謀）和夫人一定會看得到訊息。」現場員工就大喊，「董事長我愛你！Sophie（夫人）、Sophie我愛你」氣氛十分火熱。他說，相信張忠謀一定會看今天的活動節目，也希望這樣發自內心大家齊心喊口號，也能祝福他早日康復。另外，魏哲家介紹黃仁勳出場時還不忘開玩笑，他說，今天要和各位介紹一位特別來賓，「去年我尊稱三兆男，今年他已經身價大增，是五兆男」。