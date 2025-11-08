我是廣告 請繼續往下閱讀

謝侑芯（左）和黃明志（右）共度春宵後就過世，目前大馬警方朝謀殺方向偵辦此案。

黃明志捲命案，不少謠言四處流竄。

馬來西亞歌手黃明志近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案被警方延扣偵辦，風波仍未平息，網路卻再度瘋傳驚人爆料，有消息指他在泰國旅遊期間「特別偏好第三性風俗業者」，甚至被部分媒體誤稱沉迷異國公關圈，引起輿論譁然，消息一出，各界紛紛討論黃明志在泰國的行蹤與私生活細節，對此他的經紀人也在昨（7）日出面回應，直言：「他只愛大奶妹！」面對外界指控，黃明志經紀人林郁杰今（7）日出面澄清，語帶無奈又不失幽默地回應：「他只愛大奶妹，我都不知道他會游泳！」強調外界所謂「第三性公關癖」純屬子虛烏有，林郁杰補充：「一個只愛大奶妹的大直男，並沒有那種愛好。」他也強調，近期網路充斥各種荒誕說法：「如果再出現什麼離譜傳聞，我也不會驚訝了。」除泰國傳聞外，國民黨立委黃敬平日前在節目中更語出驚人，指稱黃明志疑似：「從馬來西亞新山游泳偷渡至新加坡。」此說法立刻遭馬來西亞網友炮轟，直言：「兩地距離850公尺，還有巡邏艇與紅外線監控，根本不可能！」批評該說法毫無邏輯，當地媒體也指出，新加坡邊境安全嚴密，偷渡傳聞根本不符事實。黃明志目前仍在金馬警區總部協助調查，案件尚未明朗，對於接連不斷的「黑料」傳聞，經紀人強調：「希望外界不要以訛傳訛，一切交由司法釐清。」他表示黃明志目前身體狀況穩定，正全力配合警方調查。