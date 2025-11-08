我是廣告 請繼續往下閱讀

▲審計部公布勇鷹高教機故障品項。（圖／徐巧芯辦公室提供）

台東基地一架勇鷹高級教練機昨日下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，導致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損。這是今年第3起勇鷹高教機重大飛安事故，審計部報告也指出，勇鷹高教機的發動機頻繁受損，3年內發生148次故障，對妥善率造成影響。對此，立委徐巧芯今（8）日呼籲空軍應該對勇鷹高教機做全面檢測。徐巧芯今日上午出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，並於會前受訪。針對勇鷹高教機昨日發生煞車失效問題，徐巧芯表示，審計部之前報告有提到勇鷹高教機多次故障的問題，發生這樣的事情大家都不願看到，我們也希望國機國造效果有良好的效果，如果國機國造能成功、運轉順利，對國家是很好的正面象徵。徐巧芯說，但是從審計部的報告到這次的事件，勇鷹高教機的故障頻率比其他機種一般的情形高很多，空軍應該對勇鷹高教機做全面的檢測，甚至從源頭上請專家學者做詳細一點的討論，了解為何勇鷹高教機故障率如此高，整體重新修正，對空軍弟兄的安全才有整體的保障。根據審計部今年8月發佈的中央政府預算總決算報告指出，到去（2024）年10月16日查核日為止，勇鷹高教機交機37架，由國防部與漢翔公司簽訂機隊保修維護合約。審計部發現，勇鷹高教機從2021年11月交機起，計有112項、648件裝備系統件在保固期間內送修，故障頻率前10項為超／極高頻無線電收發機、左主輪門收放致動器等；同序號裝備故障3次以上者有10項、18件。審計部也指出，有部分品項的維修期程長，甚至達707天尚未修復。審計部更指出，勇鷹高教機服役期間，所使用的F124發動機頻繁受損，至查核日為止，計有111架次（發動機148次），影響飛機妥善。對此，國防部回覆表示，空軍以強化產製期間的驗收機制，要求中科院督促漢翔釐清裝備系統頻繁故障原因，並訂定系統件修復期程，每周檢討並優先處理超過90天與急需品項。並透過原廠改善硬體製程、升級軟體版本等，提升修復效率和可靠度；另針對F124發動機頻繁受損問題，空軍已完成發動機損傷調查，要求中科院督導修復並釐清是否有組裝瑕疵。