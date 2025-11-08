我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北消防局發表2026形象月曆「全民守護‧消防萌力」，消防猛男與萌娃合體拍攝經典炸水場景，全家獨家販售，每本119元，所得全數捐公益。（圖／新北市政府消防局提供）

▲新北消防局發表2026形象月曆「全民守護‧消防萌力」，消防猛男與萌娃合體拍攝經典炸水場景，全家獨家販售，每本119元，所得全數捐公益。（圖／新北市政府消防局提供）

▲新北消防局發表2026形象月曆「全民守護‧消防萌力」，消防猛男與萌娃合體拍攝經典炸水場景，全家獨家販售，每本119元，所得全數捐公益。（圖／新北市政府消防局提供）

▲新北消防局發表2026形象月曆「全民守護‧消防萌力」，消防猛男與萌娃合體拍攝經典炸水場景，全家獨家販售，每本119元，所得全數捐公益。（圖／新北市政府消防局提供）

新北市政府消防局今（8）日上午在板橋重慶路徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會，已邁入第18屆的消防月曆，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員與消防猛男攜手入鏡，象徵世代接棒的消防精神。月曆拍攝延續經典「炸水場景」，呈現水柱激昂與情感張力兼具的畫面，展現專業與溫暖並存的形象。今年月曆由全家便利商店獨家販售，售價119元（象徵報案專線119），自11月8日上午10時起開放預購至115年1月31日止，民眾可透過「全家」App「隨買預約取」功能購買。銷售所得扣除成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於市政公益。發表會特別邀請《火神的眼淚》音樂劇團隊現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉，向消防員致敬。該劇自2025年4月首演後全台巡演17場，劇組與消防局長期合作，從專業顧問到救護訓練皆深度參與，呈現最真實的消防現場。音樂劇將於2026年1月16日至18日在台北表演藝術中心大劇院加演，購票可至TixFun售票網輸入優惠碼「2026NTFD」享9折優惠。