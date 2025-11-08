2025年《英雄聯盟》S15世界大賽總決賽即將登場，由T1對決KT，雙方將在明（9）日展開巔峰對決，決定最終王者的歸屬。在總決賽開打之前，從雙方今年比賽表現中，可以發現Faker其實藏著一個弱點，就是使用「犽凝」這個英雄勝率竟是0%，反觀對手中路Bdd才剛在4強用犽凝擊潰GEN.G，這隻英雄恐怕會大幅影響T1在總冠軍賽上的BP彈性。
2025年英雄聯盟世界大賽可以說是又締造了新的傳奇，「大魔王」Faker以29歲的年紀再度率領T1挑戰隊史第6座冠軍、更有機會完成前所未有的三連霸偉業的關鍵時刻，至於KT力拚打破十多年無冠宿命、挑戰隊史首冠的重要一役，Bdd也將正面挑戰自己的偶像Faker。
Faker藏著0%勝率弱點！「犽凝」變成Bdd終極武器
Faker在2024年擊敗BLG奪冠後，選擇以英雄「犽凝」製作了專屬冠軍造型。然而有趣的是，身為冠軍造型的擁有者，Faker的犽凝表現其實一直不算亮眼。
根據《DPM.LOL》數據網站統計，Faker在2025賽季中共使用犽凝3次，皆發生於LCK賽季，勝率卻是嚇人的0%，而在本次世界賽中，到目前一次都沒有拿出過這名英雄。
反觀KT中路Bdd，2025年使用犽凝高達10場，勝率達70%，其中在4強賽對陣GEN.G的首場比賽中更掏出犽凝穩住後期戰局，成為勝利關鍵之一。因此，T1在總決賽的BP階段，極可能被迫頻繁禁用犽凝，以避免落入對手熟悉的節奏，這也使他們的BP彈性恐將受到限制。
不過，雖然Faker在犽凝上的表現明顯不如Bdd，但在英雄池深度上仍具壓倒性優勢。本屆世界賽中，Faker一共使用過13名不同英雄（包含入圍賽），其中以塔莉亞3場全勝的100%勝率最為亮眼；其次是梅爾與奧莉安娜，各登場2次，勝率同樣維持100%。
至於Bdd則使用了7名英雄，除版本主流角色之外，還有一手柔伊，這次世界賽只有他拿出來取勝過。因此，兩位傳奇中路的正面對決，勢必將成為總決賽勝負走向的最大變數。
KT本屆世界賽狀態火熱！連打11場遊戲只輸1局
2025年英雄聯盟S15總決賽由T1對決KT，11月9日在成都東安湖體育公園多功能體育館展開「韓國電信大戰」，而在打完4強賽之後的數據，LCK第三種子KT全隊狀態相當驚人，今年世界賽打了11局比賽，只在4強對決GEN.G時輸了1局小分，勝率維持在驚人的90.9%。至於T1，則是從入圍賽對決IG開始一路打起，瑞士制也曾輸給CFO、GEN.G，因此總共打了19場比賽，勝率則是約7成。
再來對比選手狀態部分，KT全隊包含上路Perfect、打野Cuzz、中路BDD、下路Deokdam等人，這次世界賽在KDA等各項數據當中，都是排名第一的選手，輔助則是由T1的Keria拿下第一。
若單從數據來看，KT絕對是本屆世界賽狀態最火熱的隊伍，不過，T1這支5冠傳奇，近幾年來都是從「開局不利，苦戰5局，充電完成，最後在總決賽發表獲勝感言」的模式，進入世界賽之後，T1越打越強，甚至在4強對決AL的生死局，還讓打野Oner拿了從未使用過的蒙多醫生上場，而且還真的順利贏下比賽，更讓今年才剛加入的上路Doran賽後也表示：「感受到隊友強大的心態」，全隊都是大心臟的冠軍選手，世界賽的T1絕對不是數據能夠評估的神奇隊伍。
2025英雄聯盟總決賽T1 vs KT 前導片
