▲林隆璇（左1）的兒子林亭翰（中間）創作〈接住流星的人〉，受到製作人王重正賞識。 （圖／北投映像電影）

林隆璇的兒子林亭翰遺傳了父親對音樂的敏銳度，也跟著爸爸腳步進入演藝圈，是一名創作才子，近來他替陸小芬主演的大愛戲《接住流星的人》打造同名歌曲，讓陸小芬聽完都感動不已，而林亭翰先前打籃球時發生意外，嚴重到要開刀，怕家人擔心還刻意神隱，一星期不跟家人見面，好在現在已經恢復得很好。日前林亭翰在IG分享頭部受傷，經過開刀後已經恢復許多，林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩週的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」林亭翰報喜不報憂的個性，考量不願家人擔心，因為傷勢太嚴重，甚至神隱一個禮拜不見家人。經歷這次意外後，他坦言現在對打籃球有一點怕，因此偏向選擇羽毛球等較不會有肢體接觸的運動。除了音樂身分外，林亭翰也是台南應用科技大學的講師，同時獲得國際牛津系統認證，專注於正念與情緒修復教學，曾因疫情壓力陷入恐慌的他，靠著正念練習慢慢將身心穩回來，如今他也將這套方法分享給更多人，走出恐慌。製作人王重正也特別呼籲，觀眾在欣賞影后陸小芬於《接住流星的人》中的深刻演出之餘，也別忘了細細聆聽林亭翰所打造的同名主題曲。他透露，許多劇迷湧入留言：「太貼切了」、「這首歌好細膩」劇情與音樂彼此呼應，讓觀眾不只是在追劇，而是被牽引著看見自己的故事，有這樣一首歌曲出現，可以說是百年一見。讓人看見台灣樂壇仍充滿著希望。