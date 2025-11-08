我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠今（8）日繼續深陷低潮，在客場以104：118不敵孟斐斯灰熊，不僅吞下四連敗、持續在西區墊底，更在NBA季中錦標賽小組賽開局就慘敗，士氣低迷。全場比賽最令人震驚的焦點，莫過於射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）再度「掛蛋」，全場6投0中，0分收場。獨行俠開局毫無氣勢，雖由華盛頓（P.J. Washington）連拿11分苦撐，但全隊進攻節奏混亂、防守崩盤，首節即以24：34落後。第二節更是一場災難，灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）早早背負三犯下場休息，獨行俠卻完全無法趁勢追分，被灰熊替補打出一波又一波攻勢。半場結束時，比分已被拉開至51：74，落後多達23分。第三節開局獨行俠仍無起色，短短四分鐘又被打出13比5攻勢，一度落後超過30分。雖然替補中鋒西塞（Moussa Cisse）奮力搶下10分8籃板，但比賽早已失去懸念。最終灰熊七人得分上雙，全面壓制對手。前一戰Klay替補上陣表現出色，命中率高達57%，外線3投中。但今晚他完全失去手感，全場6次出手全部落空，得到0分、3助攻、0失誤。這場「零分之夜」讓他的角色定位再次被放上檯面討論。總教練基德（Jason Kidd）先前曾強調湯普森的替補只是暫時安排，但如今球隊持續低迷、進攻停滯，外界普遍認為他或許該接受「板凳新定位」。反觀年輕後衛克里斯提（Max Christie）表現亮眼，全場12投7中、三分球7投4中，攻下全隊最高18分。更令人擔憂的是獨行俠原本標榜的「防守體系」徹底瓦解。灰熊全場命中率飆高，三分球命中率達37%，上半場就投進10顆三分。獨行俠不僅防不住外線，還三度在三分線外犯規，包括對Santi Aldama的四分打，以及一次被判惡意犯規送出3罰。灰熊甚至在第三節結束前就攻下100分，整場比賽彷彿在進行投籃練習。主教練Kidd只能搖頭苦笑，防守端毫無執行力讓球隊陷入泥沼。獨行俠目前在11月尚未開胡（0勝4敗），明日將背靠背出戰華盛頓巫師。Kidd賽後表示：「我們必須在防守與專注上找回自我，否則這個賽季會很快從我們手中溜走。」對湯普森而言，這場比賽不只是手感問題，更是信心與角色定位的警訊。若他無法盡快調整心態，達拉斯的「新篇章」恐怕還沒開打就已寫下失望的序章。