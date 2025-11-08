我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（8）受邀，參加台北市馬場町舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批鄭麗文敵我不分。鄭麗文回嗆，祭悼對象沒有吳石，民進黨是嚴重誤導，新黨前發言人王炳忠也說，國民黨從尊重信仰與同為中華的角度前往馬場町慰靈，不僅有助於國共和解，也能推動兩岸和解。王炳忠說，鄭麗文出身社運背景，接觸過左派思想和歷史，比傳統國民黨更能超越國共內戰的「敵我」觀念，形成更高層次的民族史觀，過往她曾邀請陳明忠與歷史學者藍博州上節目，還原1950年代紅色青年遭肅清的血淚歷史。王炳忠指出，民進黨批評鄭麗文參加秋祭是「敵我不分」，這與事實不符。他批評，當年台北市長陳水扁建設馬場町為白色恐怖紀念公園，而民進黨自蔡英文2016年上台後大力推動轉型正義，發布「除罪名單」，將中共地下黨成員列入，其中包括林正亨、鍾浩東、簡吉等，均曾在馬場町遭槍決，卻被用作批判國民黨的材料。他指出，民進黨聲稱這些除罪是因審判程序欠妥，但當時國民黨頒布「動員戡亂」，發展共產黨組織被定為叛亂罪，依法處死屬於合法行為。王炳忠舉例，姚文智的岳父是中共地下組織成員，1950年代曾著手武裝起義，卻被綠媒淡化，只稱其「參加地下組織」，同樣納入轉型正義。這顯示民進黨在扭曲歷史、淡化國共內戰部分。王炳忠表示，民進黨及獨派多年炒作台獨烈士，但真正為台獨犧牲的人極少，因此常以共產黨人作為替代。直到近年才再提鄭南榕，但鄭麗文連參加白色恐怖受難者秋祭都被指「通敵」，顯示言論自由受限。他質疑，解嚴與轉型正義是否只准認同台獨而不能認同統一或共產黨。他同時批評藍營部分媒體及政治人物，質疑鄭麗文「拜共諜」，認為國民黨失去本色。但他指出，國民黨早在1927年蔣介石清黨、背叛孫中山聯俄聯共革命路線時已變質。退守台灣後實施土地改革、振興經濟與發揚中華文化，卻鮮少被國民黨自身提及，民進黨則幾乎將台灣現代化功績歸於日本。王炳忠表示，民進黨勢力起來後，國民黨為附和所謂「本土化」，對民進黨扭曲的二二八歷史不辯解，通通道歉，無視冤假錯案或革命者的區分。如今批評鄭麗文「拜共諜」的藍營媒體，過去卻能接受國民黨順從台獨論述對二二八道歉，顯示雙重標準。